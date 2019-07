L’Entrefilet : Vision céleste

Initiative louable. Un nouveau planétarium mobile, permettant la projection de films documentaires scientifiques en 360 degrés, a été installé lundi au niveau du Casif de Sidi Fredj à Alger, annonce l'Office national de la culture et de l'information (Onci). Cette nouvelle acquisition de l'Onci, installée pour deux semaines à l'entrée du théâtre du Casif, accueille la projection de 16 films documentaires, dont "l'Etoile polaire", "Planète" ou encore "Nous les étoiles", à raison de deux séances par soir. D'une capacité de 20 à 25 enfants, le planétarium mobile est une structure gonflable en forme de dôme avec un projecteur central au sol permettant de diffuser des films en 360 degrés sur les parois de la structure. Le directeur de l'Onci, Mourad Ouadahi, annonce que le planétarium sera "installé à Oran au mois d'août" afin d'accompagner le programme d'animation musicale organisé par l'office dans ces deux villes pendant la saison estivale. A partir du mois de septembre, le planétarium mobile sera installé "dans les villes des hauts-plateaux puis dans celles du sud au mois d'octobre". L'office vise également l'organisation de projections et ateliers en collaboration avec des établissements scolaires, universitaires ou encore touristiques. Les projections devraient être également accompagnées d'ateliers d'observation en astronomie en partenariat avec le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) qui a également assuré la formation des animateurs, a-t-il ajouté. Une première opération similaire s'était tenue en mai dernier au niveau du complexe culturel Abdelwahab-Slim à Tipasa.

R. C.