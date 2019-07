Parution : Parcours d’un journaliste, de Rachid Semmad

Notre confrère Rachid Semmad, longtemps journaliste au sein de notre quotidien, vient de publier ses mémoires sous le titre «Parcours d’un journaliste, de l’Indépendance à nos jours». En 246 pages, l’auteur de cet ouvrage, préfacé par son ami Achour Cheurfi, revient sur ses souvenirs de famille et son parcours professionnel, avec parfois des textes déjà parus dans le quotidien et qu’il estime importants comme repères de sa longue carrière. Un ouvrage édité à compte d’auteur, très utile et très instructif.

R. C.