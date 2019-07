L’ONDA organise le plus grand show de l’année 2019 / Soolking en concert à Alger le 22 aoÛt

L’Office national des droits d’auteur et droits voisins organise, le 22 août, le plus grand événement artistique de l’année 2019. Il s’agit d’un mégaconcert au stade du 20-août, à Alger, animé par la star de la chanson juvénile, Soolking.

Intitulé « Soolking & friends », l’événement tant attendu aura lieu au stade du 20-août 1956 à Alger et devrait accueillir tous les artistes avec qui soolking a collaboré. on site Maître Gims et les artistes franco-algériens Fianso, l’Algérino et Naps.

Abderaouf Derradji de son vrai nom, Soolking est un phénomène de buzz en Algérie et au Maghreb. Il est parvenu à s’imposer comme l’artiste le plus célèbre et productif de l’industrie musicale en France.

d'un père batteur, il commence la musique très jeune. Il intègre le groupe de rap algérien « Africa Jungle » avec lequel il sort deux albums : « One six » et « Eclipse ». Il s’installe en France en 2014 et se lance dans une carrière solo.

En 2017, Soolking signe sur le label Marseillais « Hyper Focal » qui produit son premier hit avec le rappeur Alonzo (TRW) et par la suite se distingue dans la web série (les Déguns) avec le titre (Mi amigo) aux côtés de Karim, Nono et Soprano, Série aussi produit par

« Hyper Focal ».

En 2018, Soolking trouve le succès en France avec les titres « Milano », puis « Guérilla », avant de connaître un succès international avec le single Dalila qui est classé dans le top 10 mondial de Deezer à sa sortie.

Le 2 novembre 2018, Soolking sort son premier album solo intitulé « Fruit du démon » qui s'écoule à 18.358 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation

Le 14 mars, il sort le clip «La Liberté», une réadaptation d'une chanson «Ultima verba» du groupe de supporters Ouled El Bahdja de l’USM Alger. Une chanson reprise en cœur par des milliers de manifestants chaque vendredi.

Kader Bentounès