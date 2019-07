Classement Fortune 500 : La Chine a pour la première fois le plus d’entreprises

La Chine a le plus grand nombre de grandes entreprises présentes au classement Fortune Global 500 cette année, dépassant les Etats-Unis pour la première fois. Le pays a vu treize nouvelles entreprises se classer sur la liste des 500 plus grandes entreprises mondiales cette année, ce qui porte à 129 le total du nombre d'entreprises chinoises figurant au classement, contre 121 pour les Etats-Unis, selon le site Internet de Fortune China. Trois entreprises chinoises -Sinopec Group, China National Petroleum et State Grid- figurent parmi les dix premières entreprises classées. L'entreprise technologique Xiaomi, créée il y a neuf ans, est un nouveau membre du club Global 500 et aussi la plus jeune entreprise de ce classement. Elle occupe la 468e place. Six entreprises parmi le top 10 affichant les accensions les plus rapides au classement proviennent de Chine, dont Alibaba et Tencent. Le site Internet attribue la croissance des entreprises chinoises à l'expansion du marché intérieur, aux réorganisations stratégiques ainsi qu'aux conditions macro-économiques du pays.