Slim Othmani, président de CARE : « Placer l’entreprise au cœur de l’espoir »

«Nous avons besoin de ranger au placard tous les égos, de mettre en œuvre cette intelligence collective qui nous a trop souvent fait défaut, cette intelligence trop souvent ignorée ou marginalisée», a déclaré Slim Othmani, président de cercle de réflexion autour de l’entreprise (CARE). Intervenant à l’ouverture des travaux d’une rencontre organisée dimanche dernier à Alger sur le thème, «quelles priorités pour une feuille de route économique pour l’Algérie à l’horizon 2022 ?», il a souligné que «nous sommes tous réunis autour de ce parterre d’experts pour esquisser les pistes de l’espoir, car espoir il y a».

Il dira dans ce sens que «compte tenu du contexte national mais aussi et surtout du contexte international et de l’évolution de l’économie mondiale, le pays fait face à une crise économique sans précédent». Le chef d’entreprise a précisé que la crise actuelle est différente de celle des années 80. Il a regretté, à cet effet, que beaucoup d’hommes d’affaires et universitaires ont tenté, au cours des 20 dernières années, de s’opposer à la dérive économique vers laquelle le pays fut entrainé, mais en vain.

Et de poursuivre : «Personnellement je ne peux m’empêcher d’avoir honte de ce qui est advenu de notre pays. Honte de ne pas m’être opposé plus vigoureusement». Devant un parterre d’universitaires, experts et hommes d’affaires, M Othmani a reconnu l’échec -qui est en fait l’échec de tous- qu’a connu notre pays sur le plan économique.

« Finalement, et vous m’excuserez de le dire, il ne s’agit pas de dresser un tableau noir», a-t-il dit. Il a insisté à cet effet sur la nécessité de d’éveiller les consciences, de provoquer un sursaut, un choc d’orgueil comme l’a fait l’entraîneur Belmadi, pour que la crise économique soit prise aux sérieux et ce à tous les niveaux de la société. Evoquant à cette occasion l’élite algérienne, le président de CARE a indiqué qu’il faut faire confiance à notre élite où qu’elle se trouve et cessons de jouer le jeu de son discrédit, jeu préféré des populistes et des charlatans de tous bords qui ont toujours sévi dans la sphère politique et qui ont entaché la Constitution de leurs lois scélérates.

Selon lui, l’entreprise si décriée ces derniers temps doit être placée au cœur de cet espoir, mais pas seule. Il dira dans ce sens que «toutes les institutions, tous les partis politiques, tous les acteurs de la société civile, toutes les consciences, tous les Algériens sont interpellés, mais aussi tous les partenaires de l’Algérie».

En effet, l’organisation patronale estime urgent, dans le contexte actuel d'une part, le besoin de se concerter et de rapprocher les vues sur l’enjeu des réformes économiques, et d’autre part de tracer une feuille de route pour le développement à moyen terme.

