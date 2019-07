Kamel Rezig, économiste : « L’allongement du processus politique fragilisera plus l’économie »

Déjà éprouvée par la baisse drastique de ses recettes et la détérioration de ses finances publiques, l’Algérie doit impérativement «accélérer le processus politique pour sauver son économie». L’économiste, Kamel Rezig, qui intervenait, lundi sur les ondes de Radio Algérie Multimédia (RAM), a affirmé qu’une longue transition politique «sera catastrophique pour l’économie du pays et compliquera davantage les missions du futur président de la République et du gouvernement», d’autant plus que 2020 sera une année très difficile pour le pays, dans un contexte où «tous les signaux sont au rouge tant sur le plan économique que sur le plan social». Appelé à s’exprimer sur une problématique d’actualité en rapport avec la récupération des capitaux illicitement transférés à l’étranger, le professeur en sciences économiques a indiqué que dans le contexte actuel «il est très difficile, voir pratiquement impossible de pister et de rapatrier les capitaux en fuite à l’étranger», du fait que «les détenteurs de l’argent détourné utilisent des prête-noms, des codes, pour ne laisser aucune visibilité autour de cet argent détourné via des sociétés écrans ou des surfacturations et dont la destinée finale est les paradis fiscaux ou vers des pays dont l’économie est florissante grâce à cet argent qu’abritent les banques de ces mêmes Etats tacitement complices».

Quel est le montant de l’argent détourné ? Difficile de le savoir et malheureusement on constate que le chiffre est énorme». Selon l’économiste, avant d’aborder la question du rapatriement de cet argent, «il faut déterminer son montant, détecter sous quel compte est déposée cette somme», une démarche très complexe, admet-il. En fait, les autorités du pays devront «engager une réelle bataille diplomatique et judiciaire pour récupérer cet argent, d’autant plus qu’on est dans l’incapacité présentement de savoir où sont localisés ces comptes».

Une contrainte liée essentiellement au comportement de certains pays «dont le système bancaire est assujetti au cachet secret». Le cas

d’El Khalifa est édifiant à ce titre. Pour cause, la bataille a duré sept ans sans pour autant aboutir à ramener un sou des 12 milliards de dollars expatriés, ajoute-il. Par conséquent, on devrait opter pour «une solution algérienne, à savoir marchander avec les mis en cause «en les empêchant de jouir de ces fortunes durant toute leur vie en cas de non coopération», suggère M. Kamel Rezig. L’invité de la RAM exhorte aussi les pouvoirs publics à user de tous les moyens légaux pour localiser ces fortunes dont les détournements ont lourdement affecté la trésorerie de l’Etat et nuit au secteur de l’investissement et la société. Par la même occasion, il a déploré les lenteurs dans les procédures engagées à ce niveau.

Sur un autre registre, il a indiqué que l’urgence réside dans le respect des échéances quant à l’élaboration du projet de loi de finances 2020 devant être finalisé avant le 31 août 2019. Une perspective plutôt difficile car «déjà on rencontre des difficultés pour terminer l’exercice 2019, alors que dire de la loi de finances de 2020, la planche à billets étant arrêtée».

À ce titre, il avertit que « si on garde les mêmes principes d’élaboration de la loi de finances on aura un grave déficit financier». Et d’affirmer que le prochain gouvernement se verra confronté à un exercice difficile car il devra trouver l’argent nécessaire pour couvrir les besoins en dépenses. Par conséquent, dira-t-il, «il faut accélérer le processus politique dans les meilleurs délais car la raison économique prime sur le politique». Il recommande de «trouver d’autres sources de financement des grands projets en dehors du budget de l’Etat» dont la trésorerie accuse «un déficit énorme». Des financements mixtes comme c’est le cas pour le projet du port

d’El Hamdania (Cherchell) ou dans le cadre de partenariats avec le privé s’imposent, selon lui.



D. Akila