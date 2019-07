Portes ouvertes sur l’école supérieure des transmissions de Koléa : Destination d’excellence pour les filières techniques

Les journées portes ouvertes organisées de lundi à mercredi par l'Ecole supérieure des transmissions Abdelhafidh Boussouf de Koléa sont le point de convergence des meilleurs lauréats parmi les bacheliers excellant dans les filières techniques. La manifestation, ouverte par le commandant de l’Ecole, le général-major Farid Bedjerit, s'inscrit dans le cadre du renforcement continu des liens Armée-Nation visant à informer sur les conditions d'accès à cet établissement de formation militaire et aux rangs de l'Armée nationale populaire. Cet établissement fait office de pôle d’excellence au vu des importantes capacités de formation dont il dispose, à même de garantir une formation de qualité répondant aux normes internationales. En effet, l’Ecole assure une formation universitaire en LMD, doublée d’une formation militaire continue au profit des officiers d’active et des officiers stagiaires du corps des transmissions, des systèmes d’information et de la guerre électronique, parallèlement à une formation aux différents commandements des forces, directions et services centraux. En 2015, l’établissement a vu la sortie de la première promotion Master en électronique et systèmes d’information, avant l’ouverture en 2018 d’un Master en sécurité des systèmes d’information. Il est, également question de l’ouverture, à l’avenir, d’un Doctorat en LMD. Le processus de formation des officiers d'active est d'une durée de cinq ans. Après la réussite au concours d'accès, les étudiants sont directement orientés vers l'Académie militaire de Cherchell pour suivre une formation militaire commune de base d'une année avant de rejoindre l'Ecole supérieure des transmissions pour un cursus universitaire de trois années, en LMD.