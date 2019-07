M. Miraoui réunit les partenaires sociaux de la santé : Le dialogue, meilleur traitement

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a tenu des réunions avec les représentants des syndicats du secteur pour la «redynamisation des canaux de dialogue» au mieux des intérêts socio-professionnels de tous les travailleurs du secteur. Il s’agit de M. Amara Rachid, SG de la Fédération nationale des travailleurs de la Santé, relavant de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Felfoul Belkacem, SG du Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP) et de M. Lakhal Amar, président du syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP). Ces rencontres ont porté sur «l'impératif de promouvoir un dialogue social marqué par la confiance et un haut sens de responsabilité au profit du secteur de la santé et des intérêts de tous les travailleurs de ce secteur».