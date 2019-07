Sortie d’une promotion unifiée de lieutenants et d’agents de police à Blida : Une formation de haute pédagogie

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a présidé, hier, en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, une cérémonie de sortie de promotions unifiées de lieutenants et d’agents de police, à l'École d'application de la police Abdelmadjid-Bouzbid de Soumaâ.

Outre des cadres de la DGSN, cette cérémonie ayant coïncidé avec la célébration du 57e anniversaire de la fondation de la Police algérienne, a été marquée par la présence de personnalités nationales et de représentants de l’Institution militaire, ainsi que du Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, et des responsables des organisations territoriales de la police en Afrique. La promotion a englobé 1.166 diplômés, dont 497 lieutenants de la police sortis de l’Ecole d’application de la police de Soumaâ, et 669 agents de police (dont 211 éléments féminins) sortis des écoles Ahmed Draia, de Dar El Beida et de M’sila. Les promotions sortantes ont bénéficié tout au long de leur cursus de formation, de connaissances théoriques et appliquées, conformes aux approches pédagogiques modernes. La cérémonie a été marquée par la remise des grades et des diplômes aux lauréats, suivie par une série d’exhibitions de combat et de self-défense. Un exercice de simulation d’une attaque à main armée contre une personnalité officielle, suivie d’une prise d’otages, a particulièrement attiré l’attention de l’assistance, de par le niveau de maitrise et de professionnalisme. À la fin de la cérémonie, les organisateurs ont célébré, à leur manière, le sacre africain de l'équipe nationale en utilisant le même bus qui avait sillonné, samedi dernier, les rues d’Alger.

En effet, le bus en question a pris à son bord les joueurs de la sélection nationale de football de la Sûreté nationale, qui ont fait un tour de l’Ecole. Cette promotion a été baptisée du nom du chahid, le commissaire de police,

Hocine Aouragh, assassiné le 6 février 1994 à Médéa. La famille du défunt a été honorée à cette occasion.