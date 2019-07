Dans la lucarne : Ils méritent tous les honneurs

Les héros sont rentrés au pays après une consécration unanimement saluée. Elle était la plus forte, la plus élégante aussi bien au plan vestimentaire que celui de la valeur technique. Tout un peuple a chaviré depuis que cette 32e édition de la CAN s’est emmanchée le 21 juin dernier. L’équipe nationale, inconnue ou sous-estimée jusque-là, avait très tôt défrayé la chronique en mettant tout le monde d’accord. Dés sa victoire convaincante, sur le score de (2 à 0) devant le Kenya, on avait déjà su que cet ensemble algérien irait très loin dans cette compétition. Ceux qui avaient diminué l’intérêt de cette sélection nationale, délibérément ou pas, s’en mordent les doigts après l’épilogue final. Car, dès le départ, on a voulu mettre trop de pression inutile sur notre «onze national», quelque part pour être l’équipe à «abattre». On avait vu tout cela par la suite lorsque nous avions passé avec brio et panache le premier tour avec trois victoires et zéro but encaissé. La peur avait été le quotidien de certains prétendants. L’élimination prématurée de l’Egypte par une équipe spectaculaire de l’Afrique du sud, qui pratique un bon football, allait exacerber la situation, puisque tous les regards ou presque étaient alors «braqués» sur nous. Pourtant, Belmadi avait bien compris la chose en affirmant qu’on n’était pas favoris de l’épreuve surtout en étant classé à la 12e place sur le plan africain. La pression, devait être sur les « épaules » des Sénégalais, premier pays africain au ranking FIFA. Les adversaires de l’Algérie, dès le deuxième tour, avec élimination directe, ont carrément changé de stratégie. Il fallait, se sont-ils dit, exhiber et appliquer les «gros moyens». Le message était on ne peut plus clair. Le jeu dur à la limite de «l’agression» a été le fort de nos opposants aussi bien contre les Guinéens, les Ivoiriens et les Nigérians. Ce n’était plus du football, mais c’était de véritables «combats» analogues à l’UFC on l’on use des poings et des pieds «les kiks». Le but était d’intimider des joueurs beaucoup plus techniques que physiques. Nous on joue au football et non pas faire valoir avant tout le côté athlétique pour effrayer le vis-à-vis. Cette politique, à priori, n’a pas tellement marché du fait que nos représentants, comme l’avait dit la «vox populi» «nerabhouhoum gaâ». Ce n’était pas de la «rime», mais une réalité : le groupe avait juré de tout «renverser» sur son passage tel un ouragan dévastateur et destructeur. Aucun adversaire, dans cette CAN, n’a pu faire la comparaison. Mané, que la presse avait désigné comme futur Ballon d’or africain, et même plus, doit attendre en raison de la présence d’un «Mahrez» au summum de son talent, un virtuose qui doit être récompensé à sa juste valeur. Nous avions été incontestablement les meilleurs. Personne aujourd’hui ne peut proférer une contestation d’aucune sorte face à cette «machine» algérienne rôdée et bien huilée. Le peuple algérien, les supporters et notamment ceux qui avaient bravé tous les dangers et tracasseries n’avaient pas tort de réserver un accueil des plus chaleureux et festifs. Ils étaient des millions à avoir quitté leurs «chaumières» pour sortir acclamer les héros de l’Algérie et de tout le monde arabe. Ils ont été honorés par le chef de l’Etat, les autorités militaires et surtout toute une population dans toutes ses diversités. Ce qui est magnifique, c’est que le rêve de tout un peuple a été exaucé. C’est ce qui reste un message d’espoir fort !

Hamid Gharbi