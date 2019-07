Classement Fifa du mois de juillet : L’Algérie devrait se hisser à la 40e place

L'Algérie devrait faire un bond d'une trentaine de places, pour se hisser à la 40e position au prochain classement de la Fifa, prévu jeudi prochain, selon les derniers calculs de la Fédération internationale du football (FIFA), suite à la consécration des Verts à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Installés à la 68e place mondiale, (12e africaine), les champions d'Afrique algériens devront être logiquement les plus grands bénéficiaires du prochain classement FIFA pour la Zone Afrique du 25 juillet.

Les partenaires de Riyad Mahrez devraient gagner 28 places, pour se hisser au 40e rang mondial et à la 4e place continentale juste devant les Marocains (5e). L'Algérie avait été sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois, vendredi soir au Caire, contre le Sénégal (1-0). Il y aura plusieurs réaménagements dans le premier classement mensuel des nations post-CAN, déterminant les meilleures nations du mois de juillet 2019.

Il convient de noter également que d’après les statistiques de la FIFA, la sélection nationale du Sénégal continuera de trôner sur l’Afrique, tandis que la Tunisie (2e) et le Nigeria (3e) compléteront toujours le Top 3 africain. Viendront ensuite l'Algérie (4e), le Maroc (5e) et l’Égypte (6e) qui devanceront le Ghana (7e), le Cameroun (8e) la RD Congo (9e) et enfin la Côte d’Ivoire (10e). Ci-après le probable Top 20 africain des mois de juin et juillet 2019 : 1) Sénégal (20e mondial), 2) Tunisie (28e), 3) Nigeria (33e), 4) Algérie (40e), 5) Maroc (41e), 6), Égypte (49e), 7) Ghana (51e), 8) Cameroun (53e), 9) RD Congo (56e), 10) Côte d'Ivoire (57e), 11) Mali (59e), 12) Burkina Faso (61e), 13) Afrique du Sud (70e), 14) Guinée (75e), 15) Cap-vert (76e), 16) Ouganda (80e), 17) Zambie (81e), 18) Bénin (82e), 19) Gabon (90e), 20) Congo (91e)... 21) Madagascar (95e).