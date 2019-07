CAN-2019 : Des verts résolus !

Sur le plan sportif aussi, elle s’est déroulée dans des conditions plus que satistaisantes. L’Egypte a gagné sa CAN sur le plan organisationnel, même si sur le plan sportif, elle a connu un «véritable couac». Les prétendants sont passés à la «trappe» un peu avant l’heure créant un sentiment de stupeur auprès de leurs fidèles supporters pour le moins «médusés». La sortie de l’Egypte a fait, cependant, plus de «vagues» que par rapport à l’élimination, dès les huitièmes de finale du Maroc ou du Cameroun. Face à ce scénario pour le moins inattendu, on avait ouvert alors une «voie royale» à l’Algérie qui avait, dès le premier tour, montré qu’elle n’était pas là au Caire pour faire de la figuration comme ce fut le cas il ya pas si longtemps. Et ce n’est que justice que nos inconditionnels montent haut la main sur la plus haute marche du podium. Ils ont mérité cette victoire en dépit des embûches que certains avaient dressés sur leur passage. Ni Gassama, ni Tessema, ni Alioum n’ont pu les arrêter dans leur quête de victoire et de sacre. La volonté des Algériens a été plus forte qu’aucune adversité, personne n’a pu nous faire «dérailler» de notre chemin vers le succès. C’est presque tout à fait logique qu’on remporte cette CAN tellement nous avons les plus forts, les plus motivés avec un groupe de joueurs qui aspirent aisément à évoluer dans les grands clubs. Toutefois, face à l’ordre mondial, nos capés, en dépit de leur grand talent, sont sous-estimés. L’épisode de Bennacer le montre assez clairement, en sachant que le grand Milan AC ne lui a proposé que 16 millions d’euros. Le meilleur joueur africain de cette CAN mérite amplement mieux. Toujours est-il, nos capés ont besoin maintenant de repos, eux qui avaient pris la photo souvenir au palais du peuple avec le président de la République, Bensalah. Il a ainsi pu brandir cette coupe d’Afrique chèrement acquise par les «23» héros dont les noms resteronts inscrits dans les annales sportives. Après quelques mois, ils reviendront dans le circuit pour entamer les éliminatoires de la CAN-2021 au Cameroun, qui débuteront au mois de novembre prochain. À priori, nous avons hérité d’un groupe accessible avec la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana. Toutefois, il faudra être prêt pour repartir du bon pied en vue de nous valoir d’autres satisfactions. Il est clair que tout le peuple algérien espère une autre belle épopée. Et c’est tout à fait légitime !

