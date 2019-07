Retour des supporters du Caire : Le plan de transfert achevé

La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a annoncé, hier dans un communiqué, la fin de son plan de transport des supporters du Caire vers différentes villes.

«En moins de 72 heures, Air Algérie a transporté 4.706 supporteurs, la majorité absolue n'a pas respecté ses dates de retour initiales prévues à leur départ d'Alger», a fait savoir la même source. Air Algérie dit avoir «transporté des supporteurs bloqués au Caire et qui ont fait le déplacement avec d'autres compagnies aériennes internationales». Une flotte de 25 avions a été mobilisée par Air Algérie qui a «mis en place toute une organisation et une logistique efficace dans une période de grand pic».

À cet effet, une cellule de suivi, mise en place à Alger, et une équipe d'Air Algérie, présente en Égypte, sont «restées mobilisées tout au long de cette opération ayant durant 72h», a ajouté le communiqué.

La compagnie nationale de transport aérien Tassili Airlines a annoncé dimanche avoir achevé l'opération du retour du Caire (Égypte) des supporters algériens vers Alger, Batna et Constantine. «S'agissant du retour des supporters en Algérie, cette opération est désormais achevée pour Alger, Batna et Constantine», a précisé la même source, dans un communiqué. «Un dernier vol est présentement en instance de départ du Caire à destination de Laghouat pour l'acheminement ultime programmé cette matinée du dimanche 21 juillet 2019», a-t-on soutenu. Tassili Airlines a, dans ce contexte, rappelé qu'elle a été associée à l'effort national déployé, afin d'assurer le transport aux supporters algériens, partis au Caire pour soutenir l'équipe nationale à la finale de la CAN-2019, à travers «le déploiement de huit vols à partir d'Alger, Batna, Constantine et Laghouat, en phase aller, et huit autres vols, en phase retour». La compagnie a, par ailleurs, fait savoir que «trois appareils ont attendu sur le tarmac de l'aéroport du Caire, pendant plus de cinq heures, durant la nuit de samedi à dimanche, et ce afin de garantir le rapatriement de tous nos compatriotes».