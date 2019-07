Le ministre sahraoui délégué pour l’Europe : « l’UE doit agir pour que le Maroc cesse sa dérive répressive »

Le ministre sahraoui délégué pour l’Europe, Mohamed Sidati, a lancé hier un appel pressant à l’Union européenne, pour qu’elle exige du Maroc le respect de la légalité internationale, et la cessation de l’oppression et de la répression dans les territoires sahraouis occupés, dénonçant «l’ignoble» assassinat d’une jeune Sahraouie.

«Nous vous écrivons dans l’urgence, à propos d’événements sanglants qui ont eu lieu dans les territoires du Sahara occidental illégalement occupé par le Maroc», a écrit M. Sidati, dans une lettre adressée à la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de Sécurité, Federica Mogherini, dont des copies ont été également envoyées aux pays membres de l’UE.

En effet, souligne le ministre sahraoui, les forces d’occupation ont mené une répression inouïe contre les civils sahraouis au motif que ceux-ci célébraient joyeusement — et pacifiquement — la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations, déplorant «cette répression qui s’est soldée par un bilan sinistre».



Une dérive répressive marocaine en toute impunité



Dans la lettre, le ministre sahraoui a soutenu que «ces actes odieux s’inscrivent dans la même politique d’oppression poursuivie depuis des années par le royaume du Maroc au Sahara occidental, en toute impunité».

«La gravité de cette situation découle du non-respect du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, un droit inaliénable, et aussi de l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix onusien, particulièrement depuis la démission de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, M. Horst Kohler. Il n’y a pas de doute que cette démission était recherchée par le Maroc et ses soutiens», a-t-il souligné. Dans ce contexte, le diplomatie sahraoui écrit : «C’est un appel pressant que nous lançons aujourd’hui à l’Union européenne, pour qu’elle exige du Maroc le respect du droit, de la légalité internationale, et la cessation de l’oppression et de la répression qui visent à faire taire la voix de la liberté et de la tolérance au Sahara occidental». «Aussi, nous demandons instamment à l’Union européenne d’intervenir en urgence, pour que cesse cette dérive répressive marocaine au Sahara occidental». Le ministre a affirmé que «l’UE est d’autant plus fondée à intervenir, à dépêcher une délégation dans le territoire pour s’enquérir de visu des faits, qu’elle est liée au Maroc par des accords de partenariat qui font obligation à ce dernier de respecter les droits de l’homme et la démocratie».

Le réseau italien de solidarité avec le peuple sahraoui condamne



Le réseau italien de solidarité avec le peuple sahraoui a condamné la répression brutale des citoyens sahraouis dans les territoires occupés par les forces d’occupation marocaine, réclamant une enquête indépendante sur les circonstances de l’assassinat de la jeune, Sabah Othman Omeida. Le réseau a indiqué que l’intervention brutale des forces marocaines ont fait des dizaines de blessés, rappelant que la jeune femme a subi un accident mortel intentionnel par la police marocaine qui a foncé sur la foule à pleine vitesse. «Vendredi dernier, 19 juillet, des milliers de Sahraouis sont descendus dans les rues de la capitale, El-Ayoun, pour célébrer pacifiquement la victoire de l’Algérie contre le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can-2019). Ils ont été brutalement battus et arrêtés par l’armée marocaine. Une fille de 23 ans est décédée», a dénoncé le réseau. Le réseau a rappelé que selon l’agence Equipe Media, «les forces de répression marocaines ont occupé la plupart des grandes routes d’El-Ayoun, notamment avec des chars d’assaut utilisés pour les bouches d’incendie, des voitures de police et des camions militaires, stratégiquement situés à proximité d’une cafétéria où les Sahraouis s’étaient concentrés pour poursuivre ce festival de football Africain». «Après l’intervention militaire, immédiatement après le début des célébrations pacifiques, des dizaines de personnes ont été arrêtées sans connaître aucun détail sur leur état de santé ou leur lieu de détention», ont indiqué les sources.



Le PCF dénonce « un assassinat barbare par le pouvoir marocain »



Le Parti communiste français a dénoncé l l’assassinat de la jeune Sahraouie, Sabah Othman Omeida, par les forces d’occupation marocaine, appelant le gouvernement français à «cesser de couvrir les actes criminels» du Maroc. «Le Parti communiste français condamne ces actes barbares et appelle le gouvernement français à cesser de couvrir les actes criminels de Mohammed VI. Paris porte une lourde responsabilité dans cette violence en refusant au Conseil de sécurité de l’ONU d’étendre les prérogatives de la MINURSO à la protection des droits humains dans les territoires occupés», a ajouté le parti. Dans le texte, le PCF a indiqué que «chacun peut en mesurer les tragiques conséquences. L’extension illégale des accords commerciaux UE/Maroc au Sahara occidental encourage cette impunité. Enfin, la France fait obstacle aux résolutions de l’ONU en s’opposant à l’organisation d’un référendum d’autodétermination pour mettre un terme à la colonisation». «Le PCF est solidaire, dans cette épreuve, du peuple sahraoui et de son représentant le Front Polisario», a conclu le parti. Sabah Othman Omeida a été tuée par les forces de répression marocaines dans la ville d’El-Ayoun occupée, et plusieurs autres ont été blessés, en marge de la célébration pacifique de la victoire, vendredi soir, de l’équipe algérienne de football en finale de la coupe d’Afrique des nations (CAN) face au Sénégal, qui s’est déroulée en Égypte.



Une association française dénonce la répression du Maroc contre des civils sahraouis



L’Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD) a dénoncé la répression qui s’est abattue sur des civils sahraouis de plusieurs villes sahraouies occupées qui fêtaient samedi la victoire des Algériens à la coupe d’Afrique des nations (CAN-2019). Selon l’AARASD, la fête «ne semble pas possible» au Sahara occidental occupé, en particulier à la ville capitale d’El-Ayoun, où les forces de répression marocaines «se sont déchaînées contre une foule venue fêter cette victoire». «Canons à eau, engins militaires, forces policières et militaires ont affronté avec violence cette foule rassemblée pacifiquement. La police de la force occupante a procédé à l’arrestation de dizaines de Sahraouis, dont on ne connaît pas le lieu de leur détention. À cet effet, l’AARASD condamne cette répression qui a conduit à la mort d’une jeune femme et à de nombreuses arrestations», soulignant que de telles situations de violence sont la «parfaite démonstration» que «rien n’est réglé au Sahara occidental, contrairement à ce que veut faire croire le Maroc à la communauté internationale». «Le Maroc y est, depuis plus de 40 ans, la puissance occupante obligée de maintenir en permanence un dispositif de sécurité lui permettant d’empêcher toute expression publique et toute contestation de son occupation», a rappelé l’association, demandant «vivement» à l’ONU et au Conseil de sécurité afin que la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (MINURSO) dispose d’un mandat élargi à la surveillance du respect des droits de l’homme qui «mette à l’abri de la répression les civils sahraouis». «Elle ne peut que vivement espérer que la France, membre du Conseil de sécurité, y contribuera de toute son influence», a-t-elle ajouté. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Mohamed Sid Omar, a appelé samedi le Conseil de sécurité de l’ONU à assumer ses responsabilités, pour protéger la population sahraouie, «victime d’atrocités» commises par les forces d’occupation marocaines, rappelle-t-on.