Discours du chef de l’état : Une opportunité à saisir

De fortes convictions sont affichées par un groupe de femmes, pour la plupart des juristes, médecins, enseignantes universitaires et opératrices, qui se sont engagées à faire aboutir l’idée du dialogue et la valeur de cette vertu universelle dans le traitement de la crise et la restauration de la stabilité. Elles se sont rencontrées, cette semaine, pour débattre des voies et moyens à mettre en œuvre pour créer des espaces d’échanges et trouver des consensus dans la perspective de mobiliser la société dans tous ses compartiments autour de cette voie s’inscrivant dans l’esprit pacifique des marches populaires. «Le récent discours du chef de l’État a grandement balisé la voie et offert une opportunité à saisir, abstraction faite de la différence de nos approches et de nos tendances. C’est une cause nationale devant animer les acteurs politiques et les représentants de la société civile», affirme la députée Djilli Nacera, à l’origine de cette louable initiative.

Le ton est donné ainsi par la femme de l’Algérie profonde qui mesure réellement la portée de la paix et de la stabilité pour le développement du pays, et ce pour avoir souffert lors de l’éprouvante conjoncture. Une paix et une stabilité jugées par les intervenantes comme étant des facteurs fondamentaux de la relance économique et de la prospérité du peuple. Cette première prise de contact a été donc l’occasion de faire une analyse de la situation politique du pays et de passer en revue les différentes initiatives entreprises par la classe politique ou la société civile, rendant un vibrant hommage à l’état-major de l’ANP, soucieuses du respect de la Loi fondamentale du pays et à l’écoute du peuple pour répondre à ses attentes et préoccupations.

Le débat ouvert fut encore riche en propositions pour relever l’engagement des femmes et leur détermination à aller jusqu’au bout pour faire valoir cette vertu qui est le dialogue en cette phase cruciale que traverse le pays, considéré justement comme un facteur de la bonne gouvernance. La voix de la femme de l’Algérie profonde a résonné pour interpeller la conscience collective et s’inscrire dans cette option, après avoir défini les règles du jeu et assuré la transparence et la neutralité dans la gestion de ce dialogue. La démarche adoptée à la fin de cette réunion se veut méthodique, soutenue par un travail de recherche et une campagne de sensibilisation en direction de la jeunesse surtout. Des ateliers ont été constitués pour l’entame de cette vaste opération jugée d’utilité publique et pour l’intérêt exclusif du pays. L’élite est conviée à approfondir la réflexion et à concevoir avec pragmatisme l’itinéraire à emprunter. «Nous œuvrerons sans relâche pour faire aboutir notre projet et jeter les fondements même de l’avenir pour que l’esprit de dialogue règne dans la gestion de la chose publique», a affirmé Mme Djili Nacera. A. Bellaha