Initiatives politiques : Le dialogue, incontournable et nécessaire

Au fil des semaines, les initiatives pour une sortie de crise se multiplient, dans le seul objectif de réfléchir sur les meilleurs moyens et conditions à même d’amener les acteurs politiques et acteurs de la société civile, et toutes les parties prenantes à se rencontrer autour de la table du dialogue.

Dimanche dernier, les partis politiques, regroupés au sein de ce qui est connu sous le nom de «pôle démocratique», se sont regroupés au siège du RCD à Alger, pour annoncer la tenue, le 31 août prochain, d'une «réunion nationale» ouverte à tous, en vue d'élaborer une feuille de route pour sortir de la crise politique que traverse le pays.

Les partis constituant «les Forces de l'alternative démocratique», initiative née en juin dernier et regroupant le MDS, le RCD, le FFS, l’UCP, le PLD, le PST, le PT, ainsi que la Ligue de la défense des droits de l’homme (LADDH), envisage de réunir donc «toutes les forces patriotiques et démocratiques et sociales» autour d’un projet qui sera conçu comme «une alternative» pour la transition démocratique.

«La convention du pacte politique pour une véritable transition démocratique» est l’initiative qui vise à réunir « toutes les forces patriotiques et démocratiques et sociales», comme énoncé par les organisateurs.

Parmi les propositions considérées par les initiateurs de cette initiative comme condition sine qua non pour mettre fin à la crise, figure l'adoption «d'une constitution consensuelle par référendum populaire», avant l'organisation d'une élection présidentielle, a-t-il dit, jugeant que «le peuple algérien, qui sort chaque semaine pour exiger le départ du système, ne participera pas à une élection sous les lois actuelles».

Il s’agit, selon les organisateurs, d’œuvrer à traduire les mots d’ordre des manifestants qui sont «progressistes et modernistes», dans un projet politique consensuelle. Cette rencontre sera précédée par une série de rencontres préparatoires tout au long du mois d’août. Ces rencontres seront ouvertes à tout acteur politique, associatif ou acteur du mouvement populaire. Pour les acteurs du pôle démocratique, «aucune initiative politique et aucun dialogue ne seront viables sans la satisfaction d’un certain nombre d’exigences, comme l’ouverture des champs politique et médiatique, le départ du régime et de ses symboles».

L’initiative du pôle démocratique vient alimenter la scène politique et médiatique, une semaine après l’annonce par le Forum de la société civile pour le changement (FSCPC) d’un panel de personnalités politiques nationales, pour «diriger une instance de médiation et de dialogue»,

Les deux initiatives se rencontrent donc en un même point, à savoir «la nécessité du dialogue comme prélude pour entamer le processus des réformes et rupture avec les résidus de l’ancien système».

Les observateurs signalent donc que la scène politique est entre deux approches, et pour la nature du dialogue et pour l’issue de la crise. D’abord, il y a ceux qui jugent, dans le cadre du Forum de la société civile pour le changement, que le pouvoir a tendu la main pour l’amorce d’un processus devant mener à la résolution de la crise politique, et à l’organisation des présidentielles. Ceux qui posent des préalables avant tout dialogue sont les partis politiques du pôle démocratique qui n’ont pas participé au Forum organisé début du mois à Aïn Bénian.

Le discours du chef de l’État par intérim du 3 juillet, invitant la classe politique au dialogue, a été reçu favorablement par une partie de la classe politique et l’opinion publique.

Le chef de l’État avait, à maintes reprises, réaffirmé que le dialogue est prôné également par l’institution militaire et sur lequel a insisté à maintes reprises le chef d'état-major de l'ANP, qui «s'est engagé à l'accompagner».

le chef de l’État avait rappelé que le dialogue «reste l'unique moyen pour construire un consensus fécond, le plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation, dans les meilleurs délais, de l'élection présidentielle, seule à même de permettre au pays d'engager les réformes dont il a tant besoin».

La classe politique est appelée aujourd’hui à œuvrer à la recherche de solutions à la crise politique et à s'entendre sur une feuille de route à même de mettre un terme à la crise que traverse le pays, dans l’objectif «de concrétiser les revendications exprimées par le peuple depuis le 22 février».

Reste à savoir quels en seront les mécanismes et procédures, pour préparer les meilleures conditions et réussir le dialogue.

Tahar Kaidi