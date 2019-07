Affaire Tahkout : Les auditions se poursuivent

Le Conseiller instructeur a décidé de la mise en détention provisoire de l’ancien ministre Amar Ghoul.

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême (Alger) a auditionné, hier, l'ancien ministre des Transports, Amar Ghoul, dans le cadre de l'affaire Mahieddine Tahkout, a indiqué un communiqué du Procureur général près la même Cour. «Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instructeur a auditionné Amar Ghoul concernant l'affaire Mahieddine Tahkout, pour octroi délibéré d'indus privilèges à autrui lors de la passation de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires et abus de fonction délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations», a précisé le communiqué. Le Conseiller instructeur a décidé de «la mise en détention provisoire du prévenu», ajoute la même source. A rappeler que l'ancien ministre des Transports, Amar Ghoul, avait comparu jeudi dernier devant le Conseiller instructeur près la Cour suprême à Alger, dans le cadre de l'affaire Ali Haddad. Le Conseiller instructeur avait décidé de sa mise en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. Le parquet général près la Cour suprême avait engagé des procédures judiciaires à l'encontre du membre du Conseil de la nation Amar Ghoul, suite au renoncement volontaire de son immunité parlementaire conformément aux dispositions de l'article 127 de la Constitution.

Par ailleurs et dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instructeur a aussi auditionné, le 18 juillet, le wali de Saida, Seif El Islam Louh dans le cadre de la même affaire Mahieddine Tahkout, pour octroi d'indus avantages lors de la passation d'un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêt, corruption lors de la passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics. A cet effet, le Conseiller instructeur a ordonné «la mise en liberté» du prévenu, indique la même source ajoutant que le parquet général fera appel de cette décision.

D’autre part, le conseiller instructeur a auditionné également, l'ex-wali de Saida, Djeloul Boukrabila, pour octroi délibéré d'indus avantages lors de la passation d'un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêt, corruption lors de la passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics», a indiqué le communiqué du procureur général près la cour suprême. A cet effet, le Conseiller instructeur a ordonné «la mise en liberté» du prévenu, indique la même source ajoutant que le parquet général fera appel de cette décision.

Il convient de souligner que plusieurs ministres et des walis sont impliqués dans l’affaire Tahkout, et leurs dossiers ont été déférés à la cour suprême. Il s’agit en effet d’Abdelkader Benmessaoud en sa qualité d’ancien wali de Tissemsilt, Abdelkader Zoukh ex-wali d’Alger, Benhocine Fouzi ex-wali de Chlef et Skikda, Djamel Khenfar en sa qualité de wali actuel d’El Bayadh et Abdellah Benmansour en sa qualité d’ex-wali d’El Bayadh. Dans le cadre de cette affaire, les dossiers de plusieurs ministres dont celui de l’ex Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ont également été transmis à la cour suprême.

Auparavant, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a ordonné le placement de dix-neuf personnes en détention provisoire dans l’affaire de Mahieddine Tahkout dans laquelle 45 personnes sont impliquées.

Notifié du dossier de l’affaire, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, après avoir entendu les prévenus lors de la première comparution, a décidé de placer 19 suspects en détention provisoire, 7 autres sous contrôle judiciaire et de remettre 19 suspects en liberté, avait indiqué un communiqué du procureur de la République près ledit tribunal. La même source a relevé que six personnes morales en lien avec les activités du principal suspect ont été également accusées dans cette affaire. Les personnes poursuivies pénalement sont : Tahkout Mahieddine, son fils et deux de ses frères, en sus de 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 3 salariés d’entreprises appartenant à Tahkout, a fait savoir la même source.

Concernant les 9 personnes restantes et compte tenu de leurs fonctions à la date des faits, il a été décidé de transmettre le volet de leur dossier au Procureur général près la cour d’Alger «pour prendre les mesures nécessaires à leur encontre». Il s’agit d’un ancien Premier-ministre, deux anciens ministres, un ministre en exercice, cinq anciens walis et deux walis en exercice, poursuit le communiqué.

Salima Ettouahria