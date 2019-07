Réunion jeudi du comité central du FLN : Quelle marge de manœuvre ?

L’action de restructuration interne du FLN sous la conduite de son SG, Mohamed Djemaï, s’accélère, le but final recherché par la nouvelle direction du parti étant de s’adapter à la nouvelle ère qui exige une réelle rupture avec certaines pratiques et reconfigurer quelques aspects liés à sa conduite politique.

A ce titre, l’enjeu est de taille pour ce parti qui a servi de principal support à la mise en œuvre de la politique de l’ex-président Bouteflika tout au long de ses vingt années au pouvoir. Du coup, depuis l’avènement du 22 février, et dans le cadre des manifestations pacifiques pour un changement radical du système, le FLN a vu déferler un chapelet de critiques à telle enseigne que des voix ont réclamé tout bonnement son renvoi au musée. Sauf que le FLN compte sur la capacité de résilience dont il a déjà fait preuve pour rebondir.

C’est dans ce cadre qu’interviennent les deux rencontres initiées par le parti pour aujourd’hui et demain à Alger sous l’égide de son SG, Mohamed Djemai. La première rencontre prévue à l’hôtel El Riadh de Sidi Fredj réunira les mouhafedhs et les président des comités de transition tandis que la seconde se rapporte à la session ordinaire du comité central qui se tiendra au Centre international des conférences.

Première en son genre depuis l’élection du SG, Mohamed Djemai, la réunion du CC devra inscrire à son ordre du jour deux points essentiels. Il s’agit d’une part, de la désignation des membres du bureau politique et de leur approbation par le comité central et, d’autre part, de l’examen de la situation actuelle caractérisée par une volonté réaffirmée par de nombreux partis politiques d’aller vers un dialogue en vue d’une solution consensuelle à la crise politique que vit le pays. En la matière, le FLN qui se lance dans un processus de recouvrement de légitimité vis-à-vis du peuple auquel le SG a eu à demander pardon pour toute déclaration mal placée ou comportement provocateur de la part de ses ex-responsables, s’est dit disposé à dialoguer avec tous les partenaires politiques dans le respect absolu de la constitution et en vue de baliser sans trop tarder le terrain pour la tenue d’une élection présidentielle.

«L’urgence d’élire un président de la République est la solution la mieux adaptée à même de prémunir le pays contre toute manœuvre visant sa déstabilisation» avait déjà soutenu Mohamed Djamai lors d’une récente rencontre en l’honneur des moudjahidine à l’occasion de la célébration du double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse. Il avait, par la même occasion, insisté sur le fait que «l’Algérie n’est pas et ne sera jamais un terrain d’expériences pour tous ceux qui veulent faire perdurer la situation actuelle afin de conduire le pays vers le chaos».

Il est à relever en outre que l’appui du FLN à la démarche prônée par l’institution militaire pour solutionner la crise actuelle est sans équivoque. «Le peuple doit s’unir autour de son armée» n’a eu de cesse de répéter en effet Djemai tout en rendant un hommage à l’engagement du commandement de ANP à «barrer la route à ceux qui prônent une période de transition en dehors de la Constitution», ce qu’il qualifie «d’aventure aux répercussions imprévisibles».

Il a aussi insisté à maintes reprises sur la nécessité de trouver des solutions à la crise à partir de la Constitution». D’autre part et s’agissant des la composition des membres du bureau politique du parti, une série de consultations a été déjà menée par Mohamed Djemai à ce propos afin que les membres qui seront désignés au sein de cette instance soient acceptés par tous.

Karim Aoudia