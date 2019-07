Saison estivale : Programme d’inspection dans 14 wilayas

La Commission nationale multisectorielle de préparation de la saison estivale a entamé l’exécution d’un programme d’inspection «intensif» couvrant les 14 wilayas côtières pour s’enquérir des conditions de déroulement de la saison estivale, indique dimanche un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivité locales et de l’Aménagement du territoire.

Dans le but de s’enquérir des conditions de déroulement de la saison estivale et de prendre les mesures adéquates permettant d’offrir aux estivants le meilleur accueil au niveau des différentes infrastructures et lieux de détente, notamment les plages, et suite aux instructions le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, la Commission nationale multisectorielle de préparation de la saison estivale a procédé depuis dimanche, à l’exécution d’un programme d’inspection intensif couvrant les 14 wilayas côtières. Ces missions d’inspection, conduites par le ministère de l’Intérieur et regroupant les représentants des secteurs membres de la commission nationale de préparation de la saison estivale ainsi que l’ensemble des corps de sécurité, ont pour objectif de «vérifier le respect des instructions relatives au principe de la gratuité d’accès aux plages, le respect des tarifs des services et prestations fournis et de s’assurer de la disponibilité de toutes les commodités nécessaires aux estivants, à l’instar des moyens de transport et de loisirs», ajoute le communiqué du ministère.

En outre, ces missions d’inspection permettront de «contrôler les conditions d’hygiène au niveau des plages et de prendre, le cas échéant, par les autorités locales, les mesures nécessaires contre l’insalubrité des plages et de leur environnement». A cet effet, «70 cadres ont été mobilisés pour couvrir les 426 plages autorisées à la baignade et soulever leurs observations à la commission nationale, présidée par le ministre de l’Intérieur, ce qui permettra de prendre les mesures opérationnelles nécessaires».