Zones d’expansion touristique : Plans d’aménagement

Les plans d’aménagement de quatre zones d’expansion touristique (ZET) de la wilaya de Tlemcen et s’étendant sur une surface globale de 240 ha viennent d’être élaborés, a-t-on appris, hier, du directeur local chargé du tourisme et de l’artisanat, Yacine Ababssa. Il s’agit des ZET de Moscarda (15 ha), Ain Adjroud (107 has), Marsa Ben M’hidi (22 ha) et Sidi Lahcen de Souk Tleta (100 ha). Une enveloppe de 170 millions de DA a été allouée pour la réalisation de ces plans, a précisé le même responsable. La wilaya de Tlemcen dispose de 10 ZET classées depuis 1988 et après la promulgation en 2007 de la loi de réalisation des plans d’aménagement de ces zones, quatre plans d’aménagement ont été réalisés seulement, a-t-on expliqué. Pour le responsable local du secteur du tourisme, les plans d’aménagement sont des instruments d’aménagement et d’urbanisme que les investisseurs du secteur doivent exploiter des assiettes foncières à l’intérieur de ces zones selon le plan d’aménagement et la spécificité de chaque assiette foncière. Un montant de 310 millions DA est réservé pour l’ouverture des pistes touristiques aux ZET de Moscarda, Ain Adjroud et Marsa Ben M’hidi.

Les travaux seront entamés après la fin de la saison estivale par une entreprise privée de travaux publics. Cette opération vise à valoriser les ZET de la wilaya et permettre aux investisseurs dans ce secteur d’accéder plus facilement aux zones pour concrétiser leurs projets, a-t-on indiqué.