BAC : Que la fiesta commence !

L'affichage des résultats du bac met un terme au suspense et à l'attente. Les heureux lauréats ouvrent le bal de la fiesta. Chacun à sa manière et selon ses moyens pour marquer le grand événement. Décrocher le bac a toujours été un geste de bravoure, de distinction et d'honneur.

C'est aussi une affaire de réputation pour la famille qui n’hésite pont à investir généreusement dans ce projet décisif, en amont et en aval. Cette importance, accordée au baccalauréat, ressort, d'ailleurs, clairement dans la célébration de l'obtention de cet examen, laquelle très souvent prend la forme de fêtes grandioses dans tous les quartiers. Des «cortèges» de voitures sont organisés par les copains pour les nouveaux bacheliers. Les motos entrent également en lice, avec un cabrage des plus fous et une animation sur les routes unique en son genre, pour ne pas dire spectaculaire, saugrenue même, pour donner la touche «juvénile» à la prestigieuse kermesse. En effet, la mobilisation de la famille, des amis et des proches autour de cette question cruciale qu’est de manifester leur joie quant à la réalisation de cet exploit est à son comble, dans toutes les wilayas. Les rues, il faut le dire, dès l’annonce des résultats, se mettent aux «couleurs» de la persévérance et de la détermination d’affronter tous les obstacles possibles pour façonner leur avenir et garantir les chances d’insertion, à la fois sociale et professionnelle. Le bac, cela va de soit, ouvre les portes de la réussite dans la vie. Ce n’est pas étonnant que celui-ci s’érige, très souvent, en statut social, pour beaucoup de familles prêtent à dépenser des fortunes pour fêter cette victoire méritée et arrachée, à coups de sacrifices multiples, à la fois pour le candidat à ces épreuves et ses parents. Ces derniers sont très à cheval sur les rites sacrés et tout le tintamarre, rendus obligatoires pour marquer l’évènement. Aujourd’hui, même les salles de fêtes, chez-nous, s’ouvrent à ce genre de rendez-vous, célébrés de manière majestueuse.

En effet, on assiste, ces dernières années, à un phénomène inédit qui consiste en la location de salles des fêtes pour féliciter les lauréats du baccalauréat. Des budgets conséquents sont consacrés pour cet évènement, célébré avec disc-jockey, gâteaux et repas offerts, aux invités, venus partager la joie des heureux lauréats. Karima, très heureuse du rendement de son fils Ayoub, filière gestion, avec 14 de moyenne, a décidé d’immortaliser ces moments de liesse, avec une grande fête pour la famille et les proches. Elle a casqué plus de trente millions pour les besoins de la fête. «Je tenais à honorer mon fils qui s’est donné à fond, durant toute l’année», dit-elle, avant d’ajouter que c’est aussi ma manière de lui dire à quel point je suis fière de lui.

De nos jours, avoir le bac donne les idées les plus folles et les plus incongrues, pour certains, mais certainement pas pour d’autres, pour qui la réussite n’a pas de prix.

