Fiches de vœux des nouveaux bacheliers : L’opération, clôturée demain

Après l’obtention du bac, c’est au tour des inscriptions universitaires que doivent s’orienter les nouveaux bacheliers qui n’ont pas eu assez de temps pour savourer leur succès. En effet, pas moins de 306.000 nouveaux bacheliers ont entamé, hier, la première phase des inscriptions, au titre de l’année 2019/2020.

Selon le calendrier établi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les préinscriptions universitaires se dérouleront du 22 au 24 juillet. Elles seront suivies par l’étape de la confirmation des préinscriptions (25 au 26 juillet), le traitement des vœux (27 juillet au 3 août) et la proclamation des résultats des affectations (3 août au soir).

Ainsi, les futurs universitaires ont jusqu’à demain pour effectuer leurs choix de filières ou spécialités qui leur ont été accordés selon la moyenne obtenue au bac.

Ils doivent remplir leurs fiches de vœux via le site internet dédié à cette opération «http://www.orientation.esi.dz», avant de procéder à la confirmation de leurs choix.

Le futur bachelier doit faire figurer dans sa fiche de vœux, par ordre de préférence décroissant, quatre choix possibles. Il convient de rappeler que les préinscriptions en ligne sont obligatoires pour tous les bacheliers, et ceux qui n’ont pas accompli et finalisé la préinscription en ligne, dans les délais impartis, perdront toute possibilité de s’inscrire dans un domaine ou une filière de formation de leur choix. C’est ce qu’a précisé une nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscriptions et à l’orientation des nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2019/2020, promulguée le 18 juin dernier.

Cette circulaire définit les règles générales applicables aux préinscriptions et à l’orientation des nouveaux bacheliers, au titre de l’année 2019-2020, et des porteurs de diplômes étrangers pour l’accès à l’enseignement et à la formation supérieurs, en fonction des moyennes obtenues au baccalauréat.

L’orientation vers l’enseignement et la formation supérieurs repose, conformément aux conditions fixées par cette circulaire, sur quatre paramètres, à savoir : les vœux exprimés par le titulaire du baccalauréat, la série et le résultat du baccalauréat, les capacités d’accueil des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, et les circonscriptions géographiques.

Il faut dire que les nouveaux bacheliers s’orientent davantage vers les spécialités qui offrent le plus d’opportunités de travail, à l’instar des études en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et certaines filières techniques qui connaissent, depuis quelques années, un véritable essor, comme l’informatique et les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Ils optent également pour les établissements universitaires spécialisés, les instituts et les écoles supérieures, dont les diplômes sont très prisés, car représentant un gage de qualité de l’enseignement pointu dispensé, comme c’est le cas par exemple de l’École nationale de la Sécurité sociale et des grandes écoles militaires.

Néanmoins, il faut disposer d’une bonne moyenne pour accéder à ces filières qui offrent des perspectives d’emploi et de promotion sociale. Ainsi, la moyenne générale du bachelier demeure le premier paramètre pris en compte pour l’accès aux grandes écoles.

Il faut savoir qu’outre la fiche de vœux formulée lors des préinscriptions, l’orientation des nouveaux bacheliers tient également compte de la série du bac obtenu, des capacités d’accueil des établissements universitaires qui, eux-mêmes, déterminent le nombre de places pédagogiques disponibles dans chaque filière, en plus du découpage géographique.

Il est à souligner, à ce propos, que l’accès à certaines spécialités, comme la médecine, la pharmacie, la biologie, et toutes les filières enseignées dans les écoles supérieures, qui est conditionné par une moyenne minimale obtenue au bac, est également soumis à l’offre et à la demande, soit le nombre de places pédagogiques disponibles.

Des conditions complémentaires de préinscription sont, toutefois, exigées pour l'accès aux classes préparatoires et à certains domaines et filières de formation.

Lors de la rentrée universitaire 2018/2019, plus de 265.000 nouveaux étudiants avaient rejoint les bancs de l'université. Leur nombre pourrait dépasser les 300.000, à l'occasion de la nouvelle rentrée universitaire.

Notons que le ministère de l’Enseignement supérieur a mobilisé les moyens nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux inscrits.

Pour ce faire, les capacités d’accueil pédagogiques seront renforcées, outre les œuvres universitaires, à l’effet de garantir les conditions adéquates de cette rentrée universitaire. Il est prévu, à cet effet, la réception, à travers l’ensemble du territoire, de 62.000 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine rentrée universitaire, et plus de 31.000 lits viendront renforcer la capacité d’hébergement des résidences universitaires estimée actuellement à 65.000 lits.

Kamélia Hadjib