Entretien des barrages : Des machines de dévasement locales en 2019

L’Algérie produira, avant la fin de l’année en cours, les engins de dévasement des barrages, a annoncé le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam.

Dans un entretien accordé à l’APS , M. Hammam a précisé qu’en fin 2019, l’Algérie pourra produire localement ces machines par l’entreprise publique «ALIECO» (Entreprise nationale des équipements industriels), ajoutant que la production de ces engins coïncidera avec le lancement d’un nouveau programme d’entretien des barrages qui se prolongera jusqu’à l’année 2025, et concernera l’ensemble des grands barrages et moyens barrages à travers le territoire national. Le dévasement des barrages permettra d’améliorer la qualité des eaux et de renforcer leur capacité de stockage, a expliqué le ministre, relevant que cette opération sera confiée à trois entreprises algériennes en recourant à des engins importés par le passé de l’étranger. Rappelant que les premiers engins devaient sortir des usines au cours du 1er semestre de 2019, le ministre a indiqué que cette opération a été retardée à fin 2019, faute de moyens financiers. Il a rappelé, dans le même cadre, qu’un programme de dévasement de 10 barrages était mené par l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), un organisme auquel a été confié l’élaboration du cahier de charges et le lancement des appels d’offres en vue de la sélection des entreprises de réalisation. L’Algérie dispose actuellement de 80 grands barrages d’une capacité dépassant 9 millions de m3, a fait savoir M. Hammam.



15 stations de dessalement de l’eau de mer à l’horizon 2021



S’agissant des stations de dessalement de l’eau de mer, ce dernier a affirmé que leur nombre s’élèvera à 15 stations à l’horizon 2021, tandis que les opérations d’appel d’offres seront prochainement lancées pour la sélection de l’entreprise qui réalisera quatre nouvelles stations. Il est à noter que les 11 stations de dessalement que compte l’Algérie permettent de produire 17% de la quantité totale d’eau potable consommée au niveau national, selon les explications du ministre qui affirme que ce taux s’élèvera à 25% avec l’entrée en service de ces nouvelles stations. Il a rappelé en outre que la capacité de production de ces 11 stations avait atteint 2.110.000 mètres3/jour, soit l’équivalent de 770 millions de mètres3/an, ce qui permet de fournir l’eau potable à 7.189.904 personnes à travers les différentes wilayas du pays. Ces stations se trouvent dans les wilayas de Chlef, Tlemcen, Alger, Skikda, Mostaganem, Oran, Boumerdes, Tipaza et Ain T’émouchent. Les nouvelles stations permettront de produire 770.000 mètres3/jour, a ajouté le ministre, citant la station de l’ouest de la capitale qui produira 300.000 mètres3/jour, 200.000 mètres3 devant être consacrés à l’approvisionnement, 24h/24, des régions ouest d’Alger, et les 100.000 restants à la satisfaction des besoins de la wilaya de Blida. A ce titre, la future station de Chet (Taref) d’une capacité de 300.000 mètres3/jour permettra de sécuriser et d’assurer l’approvisionnement en eau potable dans les wilayas de Taref, Annaba, Guelma et Skikda, outre les deux stations de Skikda d’une capacité de 70.000 mètres3 et de Béjaia de 100.000 mètres3/jour, a-t-il indiqué. Par ailleurs, la gestion de ces stations est assurée par les ministères des Ressources en eau et de l’Energie, représentés par l’une des filiales de Sonatrach, a précisé le ministre, ajoutant que durant les périodes d’entretien annuel des stations, l’on fait recours aux eaux des barrages en vue de rattraper la fluctuation dans la distribution des eaux au niveau des régions concernées.



Plusieurs mesures pour prévenir une réapparition du choléra



Plusieurs mesures ont été prises pour éviter la réapparition de maladies à transmission hydrique comme le choléra, consistant notamment à renforcer le contrôle de la qualité d’eau dans les régions à risque, a aussi indiqué le ministre. «Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une réapparition de l’épidémie du choléra qui s’était déclarée en août 2018 dans quatre wilayas à la fois, Blida, Tipaza, Alger et Bouira», a expliqué M. Hamam.

Il a tenu, dans ce contexte, à préciser qu’à l’époque de la déclaration de l’épidémie, les analyses effectuées par les services de la santé avaient «écarté toute possibilité de contamination par l’eau potable». «Nous avions rassuré, dès les premières heures, la population quant à la qualité de l’eau distribuée par les opérateurs publics à savoir l’ADE, SEAAL, SEOR, SEACO», a-t-il soutenu. Selon le ministre, le niveau d’alerte est resté le même depuis l’été passé durant lequel un Comité national de lutte contre les maladies à transmission hydrique avait vu le jour et enchaînait les réunions pour parvenir à l’établissement d’un pÒlan ORSEC et de prévention. Ces mesures préventives visent à identifier les points noirs et les zones à risques à travers le pays, a-t-il expliqué. La surveillance des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’intervention immédiate sur les fuites des eaux usées, ainsi que le contrôle des puits, des forages et des fontaines publiques, figurent en tête de liste des mesures. Le ministre a également cité l’interdiction de la distribution d’eau par camions citernes sauf ceux dûment autorisés, le renforcement des inspections de contrôle en effectuant notamment des prélèvements pour analyse, ainsi que le contrôle des eaux d’irrigation surtout les maraichages par les services agricoles.

Les mesures préventives comprennent aussi l’inspection des marchés détaillants de fruits et légumes et ceux de gros, l’organisation de campagnes de nettoyage et de sensibilisation dans le cadre d’un plan de communication efficace. Concernant les décisions prises en août 2018 par le Comité national pour éradiquer l’épidémie du choléra, M. Hamam a évoqué notamment la prise en charge de la gestion des sources d’eau naturelle recensées dans les quatre wilayas touchées par l’épidémie. A ce titre, il a été recensé 5.892 sources naturelles d’eau à l’échelle nationale (86% gérées par des communes), dont 413 sources implantées à Blida, Tipaza, Alger et Bouira. Le Conseil a également donné instruction pour l’éradication des points noirs prioritaires en assainissement à travers l’élimination des fosses et des rejets dans le milieu naturel, outre la réalisation et la rénovation du réseau d’assainissement. Il s’agit aussi de la réalisation et la réhabilitation de stations de relevage, l’optimisation de la collecte vers les stations de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) pour la protection des nappes et des eaux superficielles.

M. Hamam a rappelé que le contrôle de la qualité de l’eau distribuée par l’Algérienne Des Eaux (ADE) et ses filiales est assurée à travers le territoire national grâce à un réseau de laboratoires permettant de répondre aux exigences du consommateur et à la règlementation en vigueur.



Eau de source et minérale : plus de 60.300 m3 produits par jour



Le débit global d’exploitation des champs de captage des eaux de source et minérale en Algérie a atteint 699 litres par seconde (l/s), soit 60.394 m3/jour, a également indiqué le ministre. «Le secteur des ressources en eau a octroyé 71 concessions d’eau de source et 26 concessions d’eau minérale. Le débit global exploité est de l’ordre de 699 l/s, soit 60.394 m3/j», a précisé M. Hamam.Celui-ci a tenu à préciser que l’autorisation d’utilisation des eaux minérales et des eaux de sources est un acte de droit public, réglementé par le décret exécutif n 04-196, modifié et complété par le décret exécutif n°13-298 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de sources. Aucune concession d’exploitation d’eau de source ou minérale n’est accordée sans l’accord de l’Agence nationale des ressources hydriques (ANRH), seule habilitée à affirmer si le champ captant est favorable à l’exploitation d’eaux de sources ou d’eaux minérales, a-t-il avancé.



Déperdition d’eau : réduire le taux à 18% en 2030



En outre, l’investisseur doit constituer, a-t-il poursuivi, un dossier comportant, entre autres, une étude hydrogéologique pour la connaissance de la ressource et pour la définition des points de prélèvement, et la délimitation des zones de protection. Cette étude doit être réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue agréé qui ensuite doit être approuvée par les services du ministère des Ressources en eau. Une étude d’impact est également exigée de l’investisseur. Elle doit être élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur qui comprend des «analyses hautes eaux durant les mois d’avril et mai de chaque année et les «analyses basses eaux» en septembre et octobre, a-t-il soutenu.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu’un programme «ambitieux» de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) des villes algériennes est en cours d’exécution pour mettre un terme au problème de déperdition de l’eau et faire baisser son taux de 30% actuellement à 18% à l’horizon 2030. Selon lui, ce problème est du notamment à la «vétusté» des réseaux, à la corrosion et, par moment, aux dommages causés par divers travaux, d’où la mise en place de ce programme qui consiste à réhabiliter quelque 2.000 km par an à travers 39 villes algériennes. Les déperditions de l’eau potable sont aussi la conséquence de la «non-conformité» aux normes et aux règles de construction, ainsi que de l’utilisation de matériaux inadéquats dans la réalisation des canalisations et divers équipements en ligne. «Les travaux réalisés dans certaines villes ont déjà été achevés et les projets sont mis en service, soit totalement ou partiellement. Il s’agit de Tamanrasset, Béchar, Sidi Bel Abbes, El Oued, Jijel, Mila et Mascara», a indiqué M. Hamame.



Tamanrasset : la qualité du service public, « sensiblement » améliorée



La qualité du service public de l'eau s'est «sensiblement» améliorée dans la wilaya de Tamanrasset grâce à la station de déminéralisation d'Ain Salah, a également affirmé le ministre. «Des problèmes liés à la qualité de l’eau et à l'état du réseau de distribution de la ville de Tamanrasset ont été posés. Ils ont été pris en charge avec la réalisation de la station de déminéralisation d’Ain Salah et la réhabilitation du réseau de distribution de la ville de Tamanrasset. Ce qui a sensiblement amélioré la qualité du service public de l'eau dans cette wilaya», a-t-il expliqué. En réponse à une question sur les grands transferts d'eau et aux lacunes entachant certains notamment dans le sud du pays, M. Hamame a indiqué qu’en raison de son appartenance à une zone aride et semi-aride, l’Algérie dispose de faibles ressources en eau et inégalement réparties entre les régions. Pour y remédier, les pouvoirs publics avaient opté pour la réalisation de grands transferts d'eau inter-régionaux, dont le nombre actuel est de 22 transferts à travers le territoire national totalisant un linéaire global dépassant 4.000 km.

S'agissant du Sud, les deux plus grands transferts d'eau sont le méga transfert d'eau d'In Salah à Tamanrasset et le transfert d'eau de Timiaouine dans la wilaya d'Adrar. Le premier est réalisé, a-t-il précisé, sur une distance de 750 km pour couvrir des besoins en eau potable de la ville de Tamanrasset, estimés à 90.000 m3/j à l’horizon 2050. Depuis sa mise en exploitation en 2011, un «impact positif» a été enregistré en matière d'alimentation en eau potable de la ville de Tamanrasset et toutes les localités avoisinantes.

Ce projet a également contribué au développement de nombreux centres de vie à l'instar d'Arak, Meniet, Moulay Hassan, Tesnou, In Ecker et à la création d'emplois. Selon le ministre, ce système a été conçu pour fonctionner au gasoil en raison de l'absence de l'énergie électrique le long du tracé sur lequel sont implantées les six stations de pompage du transfert. Mais depuis janvier 2019, il a été procédé au raccordement en énergie électrique d'une partie du système à savoir les forages et la station de déminéralisation d'In Salah. Pour la partie restante, c'est-à-dire les six stations de pompages, on prévoit une alimentation en gaz naturel en remplacement du gasoil, suite au passage de la conduite de gaz In Salah-Tamanrasset. Le second transfert d’eau dans le sud du pays est situé dans la wilaya d'Adrar. D'une distance de 120 km, il alimente la ville de Timiaouine à partir de Bordj Badji Mokhtar.

Ce projet a enregistré, au début de son exploitation, quelques difficultés de distribution à cause des retards enregistrés dans l'alimentation en énergie électrique, aux difficultés d'approvisionnement en gasoil et aux actes de vandalisme et de vol de pièces de groupes électrogènes et de carburant. Depuis la fin 2018, l'Algérienne des eaux (ADE) a repris la gestion de ce transfert et a mobilisé les moyens humains nécessaires, à savoir les opérateurs de pompage, les surveillants de réseau et une équipe d'intervention en cas d’incident sur le transfert. Actuellement, 2.500 m3/j sont produits et destinés principalement à l’Alimentation en eau potable (AEP) de la population de la commune de Timiaouine. À noter que 30 piquages autorisés ont été réalisés sur ce transfert pour l’abreuvement des cheptels, a fait savoir M. Hamame