Pétrolier arraisonné au détroit d’Ormuz : Aucune incidence sur l’activité de Sonatrach

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé hier à partir de Chlef, que l’incident relatif au pétrolier algérien qui a été «arraisonné» par les gardes-côtes iraniennes alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz, n’a eu «aucun impact» sur l’activité commerciale de l’entreprise Sonatrach, notamment concernant le transport des produits pétroliers. Interrogé par la presse sur l’impact de cet incident sur l’activité commerciale de Sonatrach, le ministre, en visite de travail dans la wilaya, a déclaré que l’«arraisonnement de ce pétrolier algérien n’a eu aucune incidence sur l’activité de cette entreprise nationale engagée au titre de contrats internationaux en matière de transport de produits pétroliers», a-t-il souligné. «Il s’agit d’une procédure ordinaire des forces des gardes-côtes iraniennes pour vérifier le contenu du pétroler», a ajouté M. Arkab, assurant que les ministères de l’Energie et des Affaires étrangères sont «immédiatement intervenus après l’incident, survenu vendredi dernier ; suite à quoi le pétrolier a poursuivi son chemin jusqu’en Arabie saoudite à partir de 20h45», a-t-il précisé. Le ministre de l’Energie a signalé que la Sonatrach est liée par des contrats internationaux dans le domaine de transport des produits pétroliers, qui est, a-t-il dit «un secteur rentable générateur de devises», parallèlement à la production et raffinage du pétrole et du gaz. Le pétrolier «Mesdar» appartenant à la Sonatrach, a été contraint vendredi dernier de mettre le cap vers les eaux territoriales iraniennes par les garde-côtes de la marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d’Ormuz, a annoncé samedi la compagnie nationale des hydrocarbures. «Le navire se dirigeait, en fait, vers Tanura (raffinerie de Ras Tanura sise au Royaume d’Arabie saoudite) pour charger du pétrole brut pour le compte de la compagnie chinoise Unipec», a-t-on ajouté.

M. Arkab est arrivé dans la matinée à Chlef, où un exposé lui a été présenté sur la situation du secteur dans la wilaya, avant de procéder à l’inauguration d’un siège de l’entreprise Naftal, et d’un transformateur de haute tension (220/400 klwt) à Ouled Abbas. À Chettia, le ministre a clos sa visite par l’inspection de l’entreprise «Nourgaz» spécialisée dans la production de bonbonnes de gaz butane.



Exploitation de 20 milliards de m3 de gaz pour la production de l’électricité



Plus de 20 milliards m3 de gaz est destiné annuellement pour la production de l’électricité, a aussi indiqué le ministre. Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite d’inspection et de travail qu’il a effectué dans cette wilaya, M. Arkab qui a observé que ce volume de 20 milliards m3 de gaz est «énorme», a relevé la nécessité de s’orienter vers les énergies renouvelables pour produire de l’électricité afin d’économiser ce combustible fossile. Dans ce contexte, il a rappelé le projet visant la production à moyen terme de 5 600 MW à partir d’énergies renouvelables, tel que l’énergie solaire et éolienne. «L’Etat mobilisera tous les moyens afin d’exploiter d’autres ressources pour générer cette énergie vitale», a-t-il ajouté. En réponse à une question sur les coupures du courant électrique enregistrées dans certaines régions, le ministre a expliqué que ce problème est dû à une consommation excessive de cette énergie, rassurant que la production en électricité permet de couvrir toute la demande nationale en cette énergie». À ce propos, il a fait savoir qu’un pic de consommation a été enregistré le 7 juillet courant aux heures de pointe, avec une moyenne de 15,133 MW pour une capacité de production de 20 000 MW, appelant à une utilisation rationnelle». Concernant la révision de la tarification de la consommation de l’électricité, M. Arkab a assuré que cette

question n’est pas inscrite sur l’agenda de son département ministériel.

Lors de sa visite dans la wilaya du Chlef, le ministre de l’Energie a inauguré dans la commune de Ouled Abbas, un transformateur haute tension de 400/220 kilovolts. Il a souligné son importance puisqu’il fournira de l’électricité à plusieurs wilayas limitrophes en plus de l’amélioration de la qualité du service, tout en permettant à Chlef qui consomme 380 MW pour de 630 MW produits, d’atteindre une autosuffisante.