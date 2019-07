ENIEM de Tizi Ouzou : L’APW dénonce le blocage

Le Président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou (PAPW), Youcef Aouchiche, a dénoncé hier la situation de blocage que vit depuis le début du mois courant l’entreprise nationale de l’industrie de l’électroménager (ENIEM) sis à la zone industrielle Aissat Idir, Oued Aissi. Dans un communiqué rendu public à l’issue d’une audience qu’il a accordée hier au P-DG de ENIEM pour faire un point sur la situation de blocage que vit l’entreprise, Youcef Aouchiche a qualifié le blocage auquel est confrontée cette entreprise, symbole et fleuron de l’industrie au niveau de notre wilaya, de «crime économique et social» sachant qu’il «menace son existence». «Le blocage des ses crédits d’exploitation et d’approvisionnement par la banque depuis le début de l’année, aggravé récemment par un blocage des autorisations d’importation des matières premières, a paralysé complètement sa production et anticipé par voie de conséquence des départs en congé de plus d’un millier de travailleurs», a écrit le P/APW dans son communiqué à propos de la situation dans laquelle se trouve cette entreprise pratiquement plongée dans un chômage technique dés lors que ses 1.700 employés se retrouvent en congé forcé faute de disponibilité de matières premières. Selon le premier responsable de l’APW de Tizi-Ouzou, cette situation «peut provoquer à très court terme la fermeture complète de l’entreprise et mettre au chômage 1.735 ouvriers». Tout en exprimant son soutien et son entière solidarité avec la direction de l’ENIEM et ses ouvriers, l’APW de Tizi-Ouzou dénonce énergiquement le «laxisme des pouvoirs publics et des autorités concernées face à cette situation désastreuse que vit le fleuron de l’industrie de l’électroménager», a encore fait savoir Youcef Aouchiche, en rappelant que la préservation des emplois et des entreprises publiques économiques est «une ligne rouge à ne pas franchir et l’APW n’acceptera jamais de faire payer au peuple et aux ouvriers les conséquences désastreuses d’une gestion mafieuse de l’économie nationale».

Enfin, l’APW de Tizi-Ouzou lance un appel urgent à toutes les parties concernées notamment la banque de domiciliation pour débloquer la situation de l’entreprise qui dispose d’ailleurs d’un carnet de commandes qui avoisine les 200 milliards de centimes.

Bel. Adrar