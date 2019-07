Filière cameline et caprine : Bientôt un conseil interprofessionnel

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a souligné, hier, la nécessité d’établir un plan d’action concerté dans le but d’installer, dans les plus brefs délais, un conseil interprofessionnel de la filière cameline et caprine.

S’exprimant lors d’une rencontre nationale organisée à l’Institut national d’agronomie, M. Omari, a réitéré le souci du gouvernement de développer cette filière et préserver ce patrimoine national en tant que vecteur de développement économique, social et territorial. «Nous accordons une importance fondamentale au développement de cette filière. D’autant plus, que cette richesse naturelle contribue au développement économique des régions du sud du pays », a-t-il souligné avant d’ajouter que le 30 mai dernier la filière cameline et caprine a été officialisée par son introduction au niveau du Journal officiel en qualité de filière agricole à part entière.

Le ministre a, dans ce sillage, estimé que l’installation du conseil interprofessionnel de la filière devrait servir de «plate-forme consultative» liant les pouvoirs publics aux professionnels. «Nous devons travailler côte à côte et mettre l’ensemble des questions sur la table pour avancer durablement», a-t-il soutenu non sans affirmer que la valorisation du potentiel camelin et caprin nécessite la levée de l’ensemble des contraintes et la redynamisation des activités liées à ces filières animales. Et ce, dans le but de permettre aux populations sahariennes d’en tirer un maximum de profit.

Cette rencontre nationale a été notamment l’occasion pour le ministre de débattre des mesures à prendre relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et la couverture sanitaire vétérinaire du cheptel. Chérif Omari a, à cet effet, écouté attentivement les éleveurs qui, après avoir salué les efforts consentis par les pouvoirs publics, ont formulé un ensemble de propositions telles que la création d’une institution dédiée exclusivement à la santé des camelins et caprins et la création d’une spécialité au profit des étudiants vétérinaires, portant sur les maladies pouvant toucher ces animaux. Sur un autre registre, le ministre a révélé que des partenariats vont être prochainement établis avec des pays expérimentés dans ce domaine afin de former notre ressource humaine.

Il convient de signaler que ce rendez-vous a vu la participation des représentants de 16 conseils régionaux de cette filière provenant essentiellement du sud du pays, des experts et des représentants des différentes administrations et structures concernées. La rencontre a été aussi l’occasion d’établir un inventaire sur le patrimoine national camelin et caprin qui se compose, pour les camelins, de 417.332 têtes dont 250.404 de chamelles, dont 94% sont répartis dans les 10 wilayas du Sud, le reste se situant dans les wilayas steppiques.

Pour les caprins, le cheptel est estimé, quant à lui, à plus de 4 millions de têtes dont 2,8 millions de chèvres ; 42% sont répartis dans les 10 wilayas du Sud, 38 % dans la steppe et 20% dans le reste du pays.

Sami Kaïdi