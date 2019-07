Conjoncture : Dans les normes

Le taux d’inflation du pays s’est établi à 3,1% jusqu'à juin 2019, selon l'Office national des statistiques, soit une légère baisse par rapport à son niveau relevé en mai (3,6% sur un an). Cet indice calculé sur les 12 mois allant de juillet 2018 à juin 2019 par rapport à la période allant de juillet 2017 à juin 2018, peut être considéré comme étant dans les normes au vu de la situation économique que traverse l’Algérie, notamment au plan financier marqué par une baisse des recettes budgétaires. Liée généralement à un processus de hausse continue des prix des biens de consommation, l’inflation s’explique aussi par un autre facteur déterminant, à savoir, une expansion excessive de la masse monétaire en circulation dans la sphère économie, en particulier dans les activités informelles. Selon les prévisions, à court terme, le taux d’inflation devrait se situer à 4,5%, en 2019, avant de redescendre à 3,9% en 2020 et à 3,5% en 2021. Les fréquentes perturbations caractérisant les prix des produits de consommation, prises comme référence ne constituent pas à eux seuls, une composante dans la structure de l’inflation car, les experts évoquent d’autres éléments et variables qui interfèrent dans ce phénomène, pour le cas de notre pays, entre autres, les pratiques spéculatives non encore maîtrisées, la déstructuration du marché interne, ou encore, la faiblesse de la structure de l’économie, en matière d’exportation, et l’importance de la proportion du marché informel, en ce qui concerne l’ampleur des liquidités cumulées à ce niveau. En définitif, certains facteurs sont directement impliqués dans l’inflation, alors que d’autres en sont juste influents. Le fait à relever est que le taux d’inflation est dans une tendance de décélération depuis 2013 après avoir atteint les pics en 2012 (8,89 %). Faut-il rappeler que depuis 1997, l’Algérie n’a pas connu des taux d’inflation à deux chiffres, ces derniers étant demeurés dans des niveaux inférieurs à 6% jusqu’en 2011. Aussi 2012 est l’année où «le phénomène inflationniste a émergé avec une acuité particulière», notait la Banque d’Algérie dont, la poursuite de l’objectif de contrôle de l’inflation dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire, l’avait amenée à mettre en place des instruments plus pertinents destinés à contenir les taux d’inflation à des niveaux acceptables. En effet, l’approche prospective adoptée dans le sillage de la politique monétaire conduite par la Banque d’Algérie avait permis, le retour dès l’année 2013, du taux d’inflation vers l’objectif arrêté par le Conseil de la monnaie et du crédit, soit une moyenne 4 %. Toutefois, l’analyse du processus inflationniste, précisent les experts, ne peut se faire sans aborder certaines donnes, à savoir la faiblesse de la sphère économique réelle, la dimension et le poids du secteur informel, la désorganisation du marché national, en matière d’approvisionnement et de maîtrise des prix, la faiblesse de la production nationale, et la dévaluation continue du dinar algérien.

D. Akila