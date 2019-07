Port d’Annaba au premier semestre 2019 : Hausse de plus de 44% du volume des exportations

Le volume des exportations effectuées à partir du port d’Annaba a enregistré une hausse de 44,10 % au premier trimestre 2019, en comparaison de la même période de l’année 2018, indique lundi un bilan de l’entreprise portuaire d’Annaba. Au cours des six premiers mois de l’année en cours, pas moins de 1.045.675 tonnes de marchandises ont été exportées via le port d’Annaba, contre 727.716 tonnes à la même période de l’année dernière, selon le même bilan. Les produits exportés sont constitués essentiellement d’engrais, de produits agricoles, de produits chimiques et de ciment (clinker), précise la même source. La hausse de l’activité d’exportation est le fruit des différentes mesures d’encouragement et de facilitation prises par l’Entreprise Portuaire d’Annaba visant à augmenter et à densifier l’activité d’exportation hors hydrocarbures, souligne-t-on. Pour sa part, le trafic de conteneurs a également connu une évolution sensible au cours de la même période, passant de 82.365 conteneurs en 2018, à 91.264 conteneurs, cette année.