L’Entrefilet : Batna des arts

L’université Hadj-Lakhdar Batna 1 vient de célébrer la sortie de sa première promotion d’arts dramatiques, a-t-on appris, dimanche, du chef de département des arts de la faculté des langues, de littérature arabe et des arts de cette université, Dr. Tarek Tabet. Cette promotion est constituée de 31 étudiants issus de 7 wilayas de l’Est du pays et de la wilaya de Tamanrasset, selon la même source qui a rappelé que le département des arts de l’université Batna1, qui a vu le jour en 2016, constitue la concrétisation du rêve du feu dramaturge, critique de théâtre et enseignant universitaire Dr. Salah Lembarkia, décédé en avril 2015. Ce département compte au total près de 100 étudiants inscrits en tronc commun et dans les filières arts du spectacle et arts dramatiques, a fait savoir la même source. M. Lembarkia a, dans ce même contexte, révélé que l’année universitaire 2019-2020 sera marquée par la création au sein de ce département du premier master de mise en scène. Il convient de noter que le département des arts de la faculté des langues, de littérature arabe et des arts de l’université Hadj-Lakhdar Batna 1 dispose actuellement de 8 enseignants permanents spécialisés dans le théâtre et le cinéma, auxquels s’ajoutent 6 collaborateurs enseignants de droit, traduction, gestion, dessin, communication et musique.

R. C.