Grand angle : Urgence

Les actions répressives répétitives exercées par le Maroc contre les civils sahraouis, et les atrocités commises par les forces de sécurité marocaines, comme celles de vendredi, à l’encontre de centaines de civils sahraouis sortis dans les rues d'El-Ayoun pour célébrer, à l’instar de tous les amoureux du football et des fan des Verts, la victoire de l'équipe nationale algérienne contre le Sénégal en finale de la Coupe des nations africaines 2019 qui s’est déroulée au Caire, sont condamnables à plus d’un titre. Mais ces actions sont surtout la preuve que cette occupation, qui n’a que trop duré, doit cesser et qu’il est plus que temps que les Sahraouis puissent accéder à leur indépendance via l’organisation d’un référendum d’autodétermination conformément aux résolutions de l’ONU. Car, il ne faut pas se faire d’illusions. Ce qui s’est passé ce vendredi va se reproduire. Les forces de répression marocaines sont à l’affût de la moindre occasion pour réprimer les Sahraouis. Ce danger permanent auquel sont exposés les civils sahraouis souligne ainsi l’urgence pour l’organisation onusienne de procéder à la nomination du successeur de M. Horst Köhler, démissionnaire, depuis mai 2019, de son poste d’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU. Et ce d’autant que les progrès enregistrés avaient laissé entrevoir l’espoir d’une solution. En effet, M. Horst Köhler, était parvenu en l’espace de deux ans, il avait été nommé en août 2017, à ramener le Maroc et les Sahraouis à la table des négociations. Pour les observateurs, M. Horst Köhler avait réussi à jeter «la base d'un processus de négociation, après plus d'une décennie d'immobilisme». Mais la nouvelle rencontre qu’il se proposait de tenir début juin n’aura pas lieu. Il a jeté l’éponge un mois avant. Toutefois, il n’en reste pas moins vrai que l’ONU dont la responsabilité demeure entière dans ce dossier est tenu de nommer rapidement un remplaçant. Certes la difficulté de dénicher le bon «profil» demeure entière et les candidats à ce poste ne doivent pas se bousculer dans la tête du SG de l’ONU, d’autant qu’il doit tenir compte des véritables motifs ayant poussé à la démission le premier envoyé spécial pour le Sahara occidental qu’il a eu à nommer. En fait, il faudra certainement attendre la fin de l’été pour voir émerger quelques noms susceptibles d’occuper le poste. La rentrée officielle de l’Assemblée générale des Nations unies à la mi-septembre 2019 devrait en révéler plus sur l’identité du successeur de Köhler. Mais quoi qu’il en soit, Antonio Guterres sera dans l’obligation de nommer un nouvel envoyé spécial avant octobre, date du renouvellement du mandat du Minurso.



Nadia K.