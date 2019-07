Soudan : Opposition et société civile se concertent à Addis-Abeba

Une coalition de représentants de l'opposition soudanaise et de la société civile se sont réunis dimanche à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, dans l'optique d'aplanir les divergences au sujet de certaines réticences entravant encore la signature de façon finale de l'accord avec le Conseil militaire de transition (GMT) dont les premières initiales ont été paraphées mercredi, ont rapporté des médias. Les réticences qu'ont encore les représentants de l'opposition et de la société civile ont contraint ces derniers à reporter la séance de la signature finale de l'accord en question qui devait avoir lieu, vendredi, à Khartoum.

La réunion d'Addis-Abeba vise, selon Rabah Mehdi, membre de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), à atténuer d'abord les différences entre les différentes entités de cette coalition.

Les représentants de l'opposition et le Conseil militaire de transition ont convenu mercredi dernier de la signature d'un accord devant servir de plateforme pour la gestion de la période de transition.