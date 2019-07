Vive inquiétude face à une nouvelle agression contre Tripoli : Appels à éviter l’escalade

Le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) et les Nations unies ont exprimé leurs vives inquiétudes face aux informations selon lesquelles les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar s'apprêtent à lancer de nouvelles frappes sur Tripoli, appelant à «éviter toute escalade» militaire et à «protéger les civils».

Les troupes de Haftar ont lancé depuis le 4 avril une grande offensive militaire pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Elles ne sont toutefois pas parvenues à progresser de manière significative sur le terrain, faisant face à une farouche résistance des forces du GNA, fortement appuyées par les tribus du nord-ouest du pays. Dans un communiqué publié samedi, le GNA a exprimé «son inquiétude» face à une escalade des violences armées à Tripoli, en raison d’une nouvelle tentative des forces de Khalifa Haftar d'avancer sur la capitale libyenne. «Le Conseil présidentiel suit avec inquiétude des préparatifs pour une nouvelle escalade de violences contre Tripoli, menés par les forces d’agression», a indiqué le GNA dans son communiqué, affirmant s’appuyer sur plusieurs rapports des services de renseignements libyens et des services onusiens. Selon le GNA, les troupes de Haftar s’apprêtent, en effet, à mener une série de raids visant des sites sensibles et névralgiques, dont des hôpitaux et l’aéroport international de Miitiga, qui fait régulièrement l’objet de bombardements ciblés et parfois anarchiques. Pour sa part, la mission de l’ONU en Libye (Manul), dirigée par le diplomate libanais Ghassane Salamé, a confirmé indirectement ces inquiétudes, affirmant dans un bref communiqué sur les réseaux sociaux «travailler avec les parties locales et étrangères pour éviter une escalade militaire et protéger les civils et leurs biens contre ces violences».

La Manul a exhorté «toutes les parties à respecter les dispositions du droit international humanitaire» qui interdit de cibler les civils et les structures médicales». Depuis quelques jours, des vidéos, non authentifiées, font le tour des réseaux sociaux, montrant des colonnes de véhicules militaires des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar qui poussent vers le sud de la capitale où elles sont bloquées depuis plus de trois mois. Les combats aux abords de la capitale ont fait, depuis avril, 1.093 morts et 5752 blessés ainsi que plus de 100.000 déplacés, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la Santé.



Nouvelles défaites militaires pour Haftar



Parallèlement, les forces du GNA ont affirmé vendredi soir avoir effectué douze frappes aériennes contre les positions des troupes de Khalifa Haftar basées dans l'est du pays, entre mardi et jeudi. Ces raids ont pris pour cible «les positions et les routes d'approvisionnement de la milice de Khalifa Haftar dans les villes d'Asbi'ah et de Shwerif (sud-ouest)», a déclaré dans un communiqué Mohamed Gonono, porte-parole des forces du gouvernement d'union libyen. En conséquence, les troupes Haftar ont vite perdu de nombreux points stratégiques qu'elles avaient conquis au prix de meurtriers combats, dont la localité de Gharyan. Les affrontements de vendredi soir ont fait 12 prisonniers et 50 morts parmi les hommes de Khalifa Haftar, et sept morts du côté des forces de Tripoli, selon le GNA. Malgré les défaites militaires qu'il enchaine, Haftar reste déterminé à conquérir la capitale libyenne appelant les jeunes de Tripoli à se joindre à ses forces dans ce sens. Il a ainsi publié vendredi un tract sur la page officielle des «forces d'al-Karama» (nom de l'opération militaire de Khalifa Haftar), appelant les jeunes de la ville à «coopérer avec ses forces pour éliminer toutes les milices alliées au gouvernement de Tripoli». Vivement préoccupés par les hostilités contre Tripoli, les gouvernements de six pays, en l'occurrence la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Egypte et les Emirats arabe unis, ont affirmé, par ailleurs, leur volonté de donner une «nouvelle impulsion» à la médiation des Nations unies, qui a pour objectif de promouvoir la mise en place d’un gouvernement de transition «représentant tous les Libyens». Ces gouvernements ont également appelé à une «désescalade immédiate» et à la cessation des combats actuels, demandant «instamment» le retour rapide au processus politique sous les auspices des Nations unies. «Il ne saurait y avoir de solution militaire en Libye», ont-ils affirmé mettant en garde que les affrontements en cours «menacent la stabilité du secteur de l’énergie en Libye et aggravent les drames humains liés aux migrations en Méditerranée». Dans ce contexte, l'Algérie a par la voix du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Mohamed Amine Deramchi réaffirmé, mardi dernier, sa détermination à «poursuivre ses efforts pour aider la Libye à surmonter la crise qu'elle traverse», à travers le dialogue et les solutions pacifiques ainsi que le soutien à ses dispositifs de sécurité pour restaurer la paix et la stabilité dans le pays. M. Deramchi a fait cette déclaration lors d'une réunion à Alger avec son homologue du Gouvernement libyen d'union nationale, Khaled El Mazen, consacrée à l'examen des moyens de mise en œuvre des accords de coopération sécuritaire bilatérale et la lutte contre la criminalité et la drogue.