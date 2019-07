Premier tournoi national des écoles à Theniet El-Had : Le MCB Tissemsilt, sacré

Le Mouloudia de Tissemsilt (MCBT) a remporté le titre de la première édition du tournoi national des écoles de football d'El Medad (catégorie U12), qui a pris fin dimanche au stade communal de Theniet El Had (Tissemsilt). La finale, suivie par une foule nombreuse, s’est terminée sur un score de parité. Dans la série des tirs au but, la chance a souri au McBT face au Chabab Baladiat Chlef (4/3). Cette manifestation footballistique, initiée par le club amateur sportif Chabab de Theniet El Had en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tissemsilt et des srevices communaux a enregistre la participation de plus de 250 joueurs de catégorie U12 représentant 16 clubs venus de 8 wilayas du pays. Une cérémonie en l’honneur des équipes qui ont joué la finale ainsi que celle ayant décroché la troisième place a été organisée à l'issue de ce tournoi qui a permis l’émergence de joueurs talentueux de clubs de MCB Tissemsilt et Wifak de Ain Defla et a créé de l'animation et un espace d’échange entre jeunes.