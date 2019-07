Compétitions Africaines : Les clubs Algériens connaissent leurs adversaires

Ainsi, le champion d’Algérie sera opposé, pour le premier tour de la C1, à la modeste formation nigérienne de Sonidep. La première manche de cette double confrontation aura lieu à Niamey. L’équipe qualifiée rencontrera le vainqueur d’Aigle Noir AC (Burundi) – Gor Mahia FC (Kenya). Les poulains du technicien français Hubert Velud, actuellement en stage d’intersaison à Evian, ont eu un tirage moins clément. Ils joueront face à la formation Soudanaise d’Al Merreikh. Le match aller se déroulera à Tizi Ouzou. Si la JSK passe ce premier tour, elle sera opposée au vainqueur de Stade Malien – Horoya Conakry AC (Guinée). Par ailleurs, en coupe de la confédération, le Paradou AC, qui ferme le podium du championnat d’Algérie, fera ses premiers pas en Afrique. Les coéquipiers de Loucif accueilleront, pour la première manche, le représentant guinéen, Industriel Kamsar. Ils joueront ainsi le second match à l’extérieur. En cas de succès, les Athlétiques seront opposés au club tunisien du CS Sfax, exempté du premier tour. De son côté, le vainqueur de la coupe d’Algérie, en l’occurrence le CR Belouizdad, aura la tâche un peu plus façile. Le Chabab, très actif dans ce mercato estival, sera confronté à la modeste formation tchadienne de l’AS Coton. Il débutera la compétition at homme, avant de se rendre à N’djamena. En cas de qualification, les protegés du coach Amrani croiseront le fer à l’occasion du second tour avec le vainqueur de la double confrontation Etoile du Congo et Al Masry (Egypte). A noter que les matchs aller du premier tour se dérouleront les 9, 10 et 11 août, alors que les rencontres retour se joueront les 23, 24 et 25 du même mois. Pour le second tour, la première manche aura lieu les 13, 14 et 15 septembre et la seconde les 27, 28 et 29 du même mois.

Rédha M.