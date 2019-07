Front El-Moustakbal : « Mettre un terme à la crise »

Le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a plaidé, samedi à Batna, en faveur des jeunes appelant à leur donner leur chance et à leur faire confiance «pour espérer des lendemains meilleurs». S'exprimant, en marge d'une rencontre régionale des militants de base du Front El-Moustakbal de l'est du pays, organisée au centre de loisirs scientifiques du pôle culturel et sportif de Batna, M. Belaïd a affirmé que «l'Algérie dispose de compétences humaines à même de sortir le pays de sa crise actuelle et d'en faire la locomotive du continent africain et du monde arabe, si l'opportunité leur était donnée». À ce propos, le président du Front El-Moustakbal a pris en exemple l'équipe nationale algérienne de football qui vient de réaliser l'exploit d'accrocher une deuxième étoile à son maillot, en allant remporter, en terre égyptienne, la deuxième coupe d'Afrique de son histoire, soutenant que «cette victoire est une leçon pour tous les responsables et autres septiques qui n'ont jamais pu croire qu'une compétence locale, et jeune de surcroît, pouvait être à la baguette de notre réussite». Il a, dans ce contexte, ajouté que «le secteur économique serait bien inspiré de prendre en exemple cette réussite sportive et de donner l'opportunité à la jeunesse de faire ses preuves». Soulignant que le Front du Moustakbal a, depuis sa création, plaidé pour le changement des mentalités et des modes de gouvernance, le responsable politique a considéré que «seul le dialogue pouvait garantir la stabilité et l'édification d'un pays prospère». Il a également réitéré la position de son parti à l'égard de la situation actuelle du pays, affirmant que sa formation politique «rejette toute transition politique et reste fortement attaché à l'application de la Constitution, pour organiser une élection présidentielle, afin de protéger l'Algérie notamment sur le plan international». «Nous sommes aujourd'hui tenus de réussir en donnant sa chance à ce peuple qui est dans la rue depuis le 22 février dernier, pour défendre sa dignité et réclamer le changement», a-t-il encore dit, avant de poursuivre : «Il est impératif d'apporter des idées et des programmes en toute franchise, et d'organiser des élections transparentes, car le but de tout un chacun est de sortir le pays de la crise.»