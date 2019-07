MSP : « Une présidentielle dans les brefs délais »

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderezzak Makri, a appelé, hier, «à la poursuite du Hirak populaire, jusqu'à la réalisation de ses objectifs». C'est lors de la réunion ordinaire du Majlis Choura, de son parti, à Alger, que Makri a plaidé pour «la préservation du caractère pacifique des manifestations, l'encadrement et l'accompagnement du mouvement populaire, en vue de la protéger contre toute tentative de récupération partisane provoquant la dilution des revendications légitimes des Algériens et la création de la polarisation politique qui risque d'exacerber les divergences et la désunion».

Le parti a salué la persévérance des Algériens et leur obstination à exiger la rupture avec l'ancien système et l'appel au changement. Tout en appelant «les manifestants à poursuivre la mobilisation jusqu'à atteindre les objectifs politiques, et ne pas succomber aux discours haineux visant à porter un coup à l'union et à la cohésion des Algériens», il attire particulièrement l'attention sur l'importance du dialogue entre les différentes parties prenantes, comme prélude «pour réfléchir aux solutions consensuelles» dont l'Algérie a besoin afin de sortir de l'impasse. Le MSP considère que la classe politique et la société civile doivent contribuer à la concrétisation de ce dialogue. Le parti a indiqué, dans son communiqué, que «la réalisation des grandes réformes ne peut se faire avant la tenue de l'élection présidentielle qui doit se tenir dans les plus brefs délais». Ajoutant que pour l'intérêt national, les acteurs politiques doivent tenir en compte et respecter la feuille de route proposée par le Forum du dialogue, organisé début de mois en cours, auquel des centaines de personnalités et de partis ont participé dans le seul souci était la recherche de la concrétisation du «consensus national», sans exclusion. Pour la satisfaction des revendications du mouvement populaire, le MSP estime «nécessaire que le pouvoir prenne des mesures en signe d'apaisement et doit entendre la voix de la rue et contribuer à faciliter le processus des réformes, du respect les libertés publiques et la libération du champ médiatique». Ces mesures seront, selon ce parti «bénéfiques, dans la mesure où elles devraient permettre de parvenir à une solution à la crise politique actuelle». En réaffirmant la priorité de s'attacher à la solution constitutionnelle pour passer à la transition démocratique, la formation a salué, dans ce contexte, les efforts intenses de l'institution militaire pour la préservation de la sécurité du pays, car «l'ANP a constitué un rempart contre les voleurs et corrompus ayant pillé le pays des années durant».

Le parti a relevé les progrès enregistrés en matière de lutte contre la corruption, et considère, par ailleurs, que l'ampleur des affaires et des dossiers traités par la justice révèle «l'ampleur des réseaux de corruption qui a gangrené les institutions de l'État». Ces affaires de corruption sont, selon le MSP, «le résultat inévitable» de l'enracinement de la fraude et de l'inefficacité du cadre juridique ayant caractérisé le système politique algérien durant ces deux dernières décennies. L'entame du processus de changement et la construction de l'État sur la base des principes et fondements démocratiques exigent, selon le parti, «d'aplanir les divergences, de se rapprocher pour un dialogue sans exclusion pour trouver une issue à la crise que traverse le pays actuellement». «L'élite politique doit jouer son rôle de médiation afin de faire converger les points de vue pour une issue consensuelle», lit-on dans le communiqué du parti. Considérant que «la période de transition est la plus critique», le MSP a réaffirmé sa position en insistant sur l'importance de l'union de tous, la solidarité et la cohésion, pour sauvegarder la stabilité du pays. Les dirigeants de ce parti ont indiqué, à ce propos, que le MSP mettra à profit ses relations avec l'ensemble des partis, aussi bien de l'opposition ou d'autres, pour rapprocher les points de vue.

Tahar Kaidi