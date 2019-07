Université d’Ouargla : Deux nouvelles spécialités

Deux nouvelles spécialités pédagogiques seront ouvertes à la prochaine rentrée 2019/2020 à l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès du rectorat de cette institution de l’enseignement supérieur. «La nomenclature pédagogique sera ainsi renforcée par des spécialités en aquaculture et en métrologie au niveau de l’Institut de technologies au pôle universitaire 2, à la satisfaction des bacheliers répondant aux conditions requises, notamment l’obtention d’une moyenne de 12/20 et plus au baccalauréat dans les filières de mathématiques, techniques-mathématiques et sciences expérimentales», a précisé le vice-recteur, Abdelfattah Abimiloud. Les postulants devront suivre un cursus d’enseignement théorique et pratique de trois années, avec un encadrement spécialisé devant leur permettre d’acquérir les capacités et compétences nécessaires pour s’insérer aisément dans la vie professionnelle, a-t-il souligné. L’ouverture de ces nouvelles spécialités vient répondre aux exigences du marché de l’emploi, notamment avec le développement ces dernières années des activités aquacoles dans la région et contribuer à la promotion de la rentabilité des entreprises économiques, a ajouté le même responsable. L’université d’Ouargla compte 10 facultés assurant l’enseignement de 139 spécialités, dont 70 en licence et 69 en master, en plus de deux spécialités à caractère national, à savoir l’ingéniorat en hydrocarbures et en agriculture.