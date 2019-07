Education nationale : 6.000 postes à pourvoir

Le ministère de l’Éducation nationale a recensé environ 6.000 postes vacants à pourvoir dans le secteur en 2019, auxquels s’ajoutent 2.700 départs à la retraite, qui seront remplacés par les enseignants inscrits sur les listes de réserve, ainsi que par les diplômés des Écoles supérieures des enseignants.

Selon une source au ministère de l’Education nationale, aucun concours ne sera programmé, et ce, jusqu’en 2020, où il sera procédé au recrutement direct de 95 % des enseignants parmi les diplômés des Ecoles supérieures.

La même source a révélé que le nombre de postes vacants des enseignants a connu une nette baisse, puisqu’il est passé de 75.000 postes en 2015 à seulement 6.000 en 2019, et ce suite à la suppression de la retraite anticipée et sans condition d’âge avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la retraite en janvier 2017, ce qui a contribuer à réduire le nombre des départs à la retraite de 44 000 enseignants en 2016 à 2700 seulement en 2019.

Concernant les postes à pourvoir, la même source a expliqué qu’il s’agit notamment des postes d’intendants, de sous-intendants et de superviseurs de l’éducation nationale. Des besoins sont également exprimés en matière de conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et d’attachés et d’attachés principaux de laboratoires.

En tout et pour tout, ce ne sont pas moins de six spécialités dans le domaine de l’administration qui devraient notamment être renforcées, dès le début de la prochaine année scolaire 2019-2020. Le plus grand nombre de postes concerne les attachés de laboratoires, superviseurs de l’éducation, conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (523) et attachés principaux de laboratoires.

En effet, selon la même source, le plan de gestion des ressources humaines, élaboré par le ministère de l’Education nation et qui s’étend jusqu'en 2030, incluait l'évaluation des besoins en emplois du secteur dans les différents corps, notamment celui des enseignants, dont la mise en œuvre est basée sur trois éléments essentiels à savoir la spécialité, le cycle d’enseignement et la wilaya, devrait mettre un terme au problème de répartition des postes au niveau des wilayas. Il faut rappeler à cet effet que le ministère avait lancé, il y a quelques mois déjà une vaste opération de recensement des postes vacants à travers le territoire national. Des postes dont le nombre devrait atteindre les «45.000 dans les trois cycles scolaires», avait-on alors précisé. Ce recensement concerne tous les postes vacants, au niveau des établissements scolaires situés à travers les quatre coins du pays et ce, aux fins de combler le déficit enregistré en matière d’encadrement pédagogique dû, notamment, au départ d’un nombre important d’enseignants en retraite et ceux qui ont été promus aux grades supérieurs.

Pour ce faire, le ministère de l'Éducation nationale a chargé les directeurs de l'Education à travers le territoire national du recensement de tous les postes vacants dans le secteur, en vue de procéder au recrutement d’enseignants à partir de la liste de réserve nationale, avait-on alors souligné. Il y a lieu de mettre en relief dans ce même contexte que lors d’un des Conseils interministériels présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, un accent particulier a été accordé aux préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et celle de la formation professionnelle 2019-2020.

Lors de ce Conseil interministériel, il avait été décidé de réaliser des établissements scolaires au niveau de toutes les nouvelles cités qui ne disposent pas de telles structures, «particulièrement celles qui connaissent une surcharge, notamment dans la wilaya d'Alger, à travers le recours à des techniques de construction nouvelles et rapides, ou à travers la restructuration du programme inscrit dont la réalisation n'a pas encore été lancée».

L'autre élément mis en exergue est relatif à tous les efforts consentis en matière de prise en charge des élèves scolarisés, notamment le réaménagement des établissements, l'amélioration des commodités dans les écoles primaires et la concrétisation du programme complémentaire relatif à l'amélioration du transport scolaire.

Salima Ettouahria