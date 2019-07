Tlemcen : Les habitants accueillent les vacanciers

Quelque 85 dossiers concernant l’hébergement chez l’habitant ont été avalisés dans la wilaya de Tlemcen depuis le début de 2018 et jusqu’à la fin du premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris hier du directeur local du tourisme et artisanat, Yacine Ababssa.

Ces dossiers ont été approuvés dans les communes de Tlemcen, Ghazaouet, Maghnia, Marsa Ben M’hidi et Boughara.

Les propriétaires concernés ont été autorisés à louer leurs maisons aux estivants. «Depuis le début de la saison estivale, plus de 20 nouvelles demandes pour cette formule ont été reçues et les équipes de contrôle multisectorielles ont été chargées d’inspecter les lieux afin d’octroyer à leurs propriétaires des licences leur permettant d’exercer cette activité afin de promouvoir le tourisme local», a-t-il ajouté.

La direction locale du tourisme et de l’artisanat s’emploie à encourager cette formule en intensifiant des campagnes de sensibilisation à travers la radio locale, des rencontres avec les populations des communes côtières pour les impliquer dans la promotion du tourisme local.

Yacine Ababssa a souligné par ailleurs que le parc hôtelier de la wilaya de Tlemcen a été renforcé, depuis le début de l’actuelle saison estivale par 5 établissements hôteliers à Marsa Ben Mhidi, Tlemcen, Ghazaouet, Maghnia et Honaïne, assurant un total de 507 chambres permettant de réduire la tension sur les 60 hôtels dont dispose la wilaya.