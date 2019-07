Hadj : Accompagner les pèlerins

Le chef du centre de La Mecque, Mohamed Chikhi, a appelé, hier, les membres de la mission algérienne à la nécessité de veiller au bien-être et à l’accompagnement des hadjis, pour le déroulement du hadj 2019 dans de bonnes conditions.

S’exprimant lors d’une réunion de coordination ayant regroupé l’ensemble des membres de la Mission, le même responsable a insisté sur «la mobilisation pour assurer le bien-être et le confort aux hadjis qui continuent d’affluer à La Mecque», estimant qu’être au service des Hadjis «est un devoir sacré pour l’ensemble des membres de la Mission algérienne, conformément au règlement en vigueur», ajoutant que «le début est réussi à une large mesure, notamment après l’hébergement des premiers contingents de hadjis». S’agissant de certaines problématiques posées à l’arrivée à La Mecque, lors de l’accomplissement de la Omra, M. Chikhi a précisé que «les accompagnateurs et guides veillent au bon grain».

Il a appelé les personnes âgées à ne pas s’exposer longtemps aux rayons du soleil notamment par temps de fortes chaleurs pouvant atteindre les 50 degrés (de midi jusqu’à la fin de l’après-midi), soulignant une forte mobilisation des équipes médicales chargées du suivi de l’état de santé des hadjis. Quant aux hadjis relevant d’agences touristiques, il a constaté «une amélioration d’année en année, avec le respect par la majorité des agences de tourisme des engagements pris vis-à-vis des hadjis», appelant ces derniers à «mieux connaître leurs droits définis dans le cahier des charges».

Il a rappelé, à cet effet, l’existence d’un bureau chargé du suivi des agences touristiques. Evoquant l’hébergement des hadjis, le responsable a dit qu’une «délégation était venue précédemment dans les Lieux saints pour constater les conditions d’hébergement des hadjis dans les hôtels et relever les lacunes pour les corriger».

Des groupes de hadjis algériens ont visité, hier, une exposition sur les compagnons du Prophète (QSSSL), organisée à Jabal Omar, près de la mosquée Al Haram. L'exposition se distingue par l'utilisation de plusieurs techniques modernes qui permettent au visiteur d'enrichir et d’élargir ses connaissances en matière de tourisme religieux à La Mecque. Dans une déclaration à l'APS, le directeur de l'exposition «Ashabi» (mes compagnons), M. Raed Asiri a indiqué que cette exposition retraçait une dizaine de stations évoquant entre autres, les places et les positions des compagnons, la hidjra, l'allégeance des compagnons, la fondation de Médine, l'arrivée du prophète à Médine, ses adieux à ses compagnons, outre la position des Califes bien guidés (Al Khoulafa a Errachidoune) dans la diffusion des préceptes de l'islam, après la mort du prophète (QSSSL). Il existe plusieurs ouvrages consacrés aux compagnons du prophète (QSSSL) qui se sont conformés à ses enseignements et à sa tradition, a-t-il ajouté.

L'exposition englobe des photographies de gravures des noms des compagnons dans les villes de Tabok et de Médine ainsi que des films documentaires évoquant la place de certains compagnons, dont l'épouse du prophète Khadidja et son compagnon Abou Bakr Essedik (que Dieu les agrées). L'exposition passe en revue également les faits de la bataille «Ohod» démontrant le sacrifice des martyrs de l'islam, au nombre de 70, et à leur tête l'oncle du prophète (QSSSL), Hamza Ben Abd El Moutalib. Dotée d'une technologie de pointe et de techniques audiovisuelles, une coupole (qoba) a été montée dans l'enceinte de cette manifestation religieuse pour mettre en exergue la place des compagnons du messager de Dieu qui a dit, à leur propos, «... mes compagnons sont garants de ma communauté, lorsqu'ils disparaîtront, elle connaîtra ce qui lui a été promis».

Inaugurée mardi passé par le vice-gouverneur de La Mecque, le prince Badr Ben Sultan Ben Abdulaziz, cette exposition durera jusqu'après le Hadj, et met à profit des visiteurs un magasin de vente de livres sur la vie des compagnons et d'objets de collection.

«Ces images et nouvelles techniques nous ont permis de prendre connaissance du rôle des compagnons dans la diffusion du message de l'islam», a affirmé Hadj R. Abdelouahab dans une déclaration à l'APS. Une autre hadja de Blida a dit s'être rendue à l'exposition pour «enrichir ses connaissances religieuses et historiques à propos des compagnons du messager d'Allah (QSSSL)».