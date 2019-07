Jumelage entre hôpitaux : Plus de 14.000 opérations chirurgicales effectuées

Pas moins de 130.000 consultations médicales spécialisées ont été effectuées, dans le cadre des conventions de jumelages entre les hôpitaux du pays, de 2014 à ce jour. C’est ce qu’a révélé, hier à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Mohamed Miraoui qui s’exprimait lors d’une rencontre sur le bilan d’activité de jumelage et de télémédecine, a indiqué que ces consultations ont été effectuées au cours des 1.050 missions menées par des équipes médicales et paramédicales de plusieurs hôpitaux spécialisés du pays et ce, dans le cadre des conventions de jumelage entre hôpitaux du Nord, des Hauts Plateaux et du Sud du pays.

M. Miraoui a fait savoir que plus de 14.000 opérations chirurgicales ont été réalisées au titre de ces jumelages, durant la même période et qui a permis, également, de former environ 700 professionnels de santé.

Le ministre de la Santé qui a souligné l’intérêt des opérations de jumelages qui ont bénéficié, depuis l’année 2016, d’un cadre réglementaire qui définit les modalités de leurs mise en œuvre qui consiste, en l’assistance des hôpitaux du Sud et des Haut Plateaux en manque de praticiens spécialistes par le soutien des hôpitaux à vocation universitaires et ceux spécialisés.

«Les opérations de jumelages, qui ont débuté en 2014 par des initiatives de volontariat de la part des professeurs de certains CHU, ont été cadrées réglementairement pour définir les devoirs de chaque partie dans cette activité», a expliqué M. Miraoui, ajoutant que cette pratique a été instituée à la faveur du décret exécutif n° 16-197 du 4/6/2016.

Il a fait savoir que depuis le lancement de l’activité en 2016, un total de 96 conventions ont été signées entre 40 établissements hospitaliers du Nord et 64 du Sud et des Hauts Plateaux. Compte tenue de son importance, dira le ministre, un budget financier est débloqué chaque année pour assurer le financement des activités de jumelages, précisant qu’une indemnité d’intéressement de l’ordre de 25% du salaire a été instaurer pour inciter les équipes médicales et paramédicales à participer à ces opérations.

Le premier responsable du secteur a saisi l’occasion pour exhorter les responsables de son département de faire du jumelage entre les établissements publics de santé, une activité «obligatoire». Il a instruit les directeurs de la Santé et de la Population (DSP), les cadres de la Santé, les directeurs des établissements publics de santé sur l’obligation de l’activité de jumelage qui a permis durant les dernières années de réduire de manière sensible le nombre des transferts de malades des hôpitaux du Sud et les Hauts Plateaux vers les hôpitaux du nord du pays.

M. Miraoui précise, dans le sillage, que les opérations de jumelage permettent, aussi, d’assurer l’accompagnement des médecins spécialistes qui accomplissent leur service civil, outre, l’utilisation rationnelle des équipements nouvellement installés au niveau des hôpitaux du sud du pays.

Poursuivant ses propos, il fera savoir que les opérations de jumelage cibleront dorénavant, les régions qui connaissent un déficit en matière d’effectif dans certaines spécialités, et ce pour mettre fin aux inégalités en termes d’accès aux traitements.

«Cette démarche s’inscrit dans la concrétisation effective des principes sur lesquels repose notre système de santé, à savoir l’égalité dans l’accès aux traitements, la solidarité et la continuité du service public en matière de santé», a souligné le ministre qui a fait part de l’élargissement de la coopération en matière de jumelage dans le domaine de la Télémédecine, la formation à distance ainsi que la télé-radiologie à travers l’intégration du secteur privé.

Plaidant pour une «amélioration» du réseau de jumelage existant, M. Miraoui a relevé l’importance de la journée qui constitue, selon lui, une halte pour faire le bilan des réalisations dans cette activité.

Un bilan qu’il qualifie de satisfaisant, tout en soulignant la nécessité pour les responsables des établissements hospitaliers de redoubler d’efforts pour augmenter le nombre des missions de jumelage dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux qui ont bénéficié ces dernières années de nouvelles infrastructures sanitaires et dotées de moyens nécessaires pour accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

Kamélia Hadjib