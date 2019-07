Lutte contre les feux de forêt : Campagne de sensibilisation

Une campagne de sensibilisation sur les risques des feux de forêt et de noyade dans les plans d’eau a été lancée hier à Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs. Initiée par la direction de la protection civile, cette manifestation porte sur la distribution de dépliants, la tenue de rencontres de proximité dans les places publiques pour prodiguer des conseils et des orientations sur les causes des feux de forêt et des noyades dans les plans d’eau, barrages, lacs et oueds, a souligné le chargé de la communication de la direction de la protection civile, le lieutenant Abdelkader Benchohra. Au programme de cette manifestation de deux mois figurent des cours donnés aux mosquées des communes de la wilaya pour insister sur les risques induits des feux de forêt, les moyens d’y prévenir. Une caravane sera organisée pour sillonner les 22 communes de la wilaya avec la distribution de dépliants et des publications aux citoyens et aux agriculteurs sur la protection des forêts et la prévention des noyades dans les plans d’eau. Des émissions de radio sont programmées sur ce sujet avec la participation des cadres de la direction de la protection civile et la conservation des forêts. Plusieurs secteurs sont impliqués en vue de la réussite de cette campagne de sensibilisation, a souligné le lieutenant Abdelkader Benchohra.

Par ailleurs, une superficie de près de 70 ha de pin d’Alep a été ravagée par les feux de forêt à Tipasa sans l’enregistrement de pertes en vies humaines, a-t-on appris hier auprès des services de la protection civile de la wilaya. «La wilaya a enregistré la déclaration de sept feux de forêt en une seule journée», a indiqué à l’APS le chargé de communication auprès de la direction de la protection civile de Tipasa, le lieutenant Michalikh Mohamed. Parmi ces incendies, celui qui s’est déclaré à douar Benafia de la commune de Gouraya, en ravageant quelque 22 ha de pin d’Alep, outre les feux signalés dans les forêts de Handhala de Sidi Semiane et du douar Sidi Cherifi de Sidi Amar, avec des pertes en végétation estimées respectivement à 22 et 12 ha. D’autres pertes en pin d’Alep ont été, également, enregistrées suite à des feux déclarés au niveau des forêts du douar «Ouerket Chen», de la commune d’El Arhat (8 ha), de Chenoua à Tipasa (2 ha), de Bensalah à Cherchell (2 ha), et de Boudjebroune à Merad (1,5 ha). L’extinction de ces feux de forêt a mobilisé, durant près de 21 heures, l’ensemble des unités de la protection civile de la wilaya, dont la colonne mobile englobant huit camions anti-incendie, et une quarantaine de pompiers, a ajouté le même responsable. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes à l’origine de ces incendies, est-il signalé, par ailleurs.