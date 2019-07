Ressources en eau : Gestion intégrée

Plus de 700 enfants, relevant de trois camps de vacances de la wilaya de Chlef, ont été ciblés par une campagne de sensibilisation à l’économie de l’eau et à la préservation des ressources hydriques, initiée par l’Agence du bassin hydrographique «Cheliff-Zahrez», a-t-on appris, hier, auprès des services de cette structure.

L’opération, inscrite au titre du plan d’action annuel de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), coiffant cette Agence du bassin hydrographique «Cheliff-Zahrez», a porté sur la sensibilisation de plus de 700 enfants, au niveau de trois camps de vacances, sur «l’impératif de l’économie de l’eau», a indiqué à l’APS la responsable en charge du service de communication auprès de cette agence, Djamila Foudil. Il s’agit, a-t-elle ajouté, de la «première étape d’une large campagne d’information ciblant, à terme, 6.000 enfants». «L’opération, visant à mettre un terme aux réflexes négatifs en matière d’exploitation des ressources en eau, durant la saison estivale notamment, a touché les camps de vacances de Boucheghal, Ténès, et El Marsa, dans l’attente d’englober d’autres camps similaires», a-t-elle fait savoir.

La responsable a signalé l’animation, à cet effet, de nombreuses activités portant dans leur ensemble sur les bons réflexes garants de la préservation de l’eau, outre un cours pédagogique sur le même sujet, des jeux, et la distribution de brochures d’information. «Par ce type d’initiatives, nous visons surtout à ancrer chez les nouvelles générations une nouvelle culture liée à l’économie de l’eau, tout en les sensibilisant sur l’impératif de préserver la mer de la pollution , considérant qu’elle constitue une autre ressource hydrique exploitable», a expliqué Djamila Foudil.

A noter le lancement de cette campagne de sensibilisation le 15 du mois courant jusqu’à la fin de la saison estivale. Une opération similaire, lancée l’été dernier, a profité à plus de 6.000 enfants, a-t-on appris des organisateurs.