Pisciculture : Augmenter le rendement

Les participants à une journée d’étude sur la pisciculture intégrée à l’agriculture, organisée à l’INSFP de Tolga (Biskra), ont considéré que la généralisation de cette activité demeure «tributaire de la volonté des agriculteurs». Pour le président de l’association professionnelle de wilaya de l’aquaculture, Abderazak Keram, l’adoption de cette activité par les agriculteurs possédant des exploitations disposant d’eau et de bassins d’irrigation leur permet d’étendre leur activité et augmenter leurs rendements agricoles. Les excréments des poissons élevées augmentent la fertilité des sols tout en économisant le recours aux fertilisants assurant ainsi une production agricole totalement «Bio» outre la production de poisson d’eau douce, a souligné M. Keram en affirmant que la pratique de la pisciculture dans un bassin de 100 m3 permet de produit environ 250 kg de poissons en une période de 6 à 8 mois. De son côté, Yacine Khechana chargé de la vulgarisation agricole à l’Institut de développement de l’agriculture saharienne à Ain Bennoui (Biskra) a souligné que le succès des essais d’élevage de poissons d’eau douce, dont le tilapia du Nil, le tilapia rouge, le poisson-chat et la carpe ont dissipé toute crainte d’investissement dans ce créneau.

Il a également souligné que les stages de formation proposés par les instituts spécialisés permettent aux agriculteurs intéressés de développer leur compétence et maîtrise de cette activité facilement intégrable aux exploitations agricoles. Encore pratiquée sur une échelle limitée à Sidi Okba, An Naga, Loutaya et Ourlale, la pisciculture a pourtant donné des résultats concluants en dépit de la persistance de certaines difficultés liées à la disponibilité de l’alimentation et à la commercialisation de la production que l’association des aquaculteurs locaux œuvre à résoudre, a soutenu Aymane Bouzelzel, formateur et porteur d’un projet piscicole. Ciblant les jeunes porteurs de projets, cette rencontre a été organisée par l’association professionnelle de wilaya de l’aquaculture avec le concours de la direction des services agricoles, la chambre de l’agriculture et la station de pêche continentale.