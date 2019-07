Constantine : Une production céréalière de deux millions de quintaux

La campagne moissons-battages de la saison agricole 2018-2019 a atteint, dans la wilaya de Constantine, un taux d’avancement «appréciable» estimé à 70%, avec la réalisation d’une production de 2 millions de quintaux de céréales à travers l’ensemble des communes, a-t-on appris samedi dernier auprès d’un cadre de la Direction des services agricoles (DSA). «La récolte céréalière recensée jusqu’à présent touchant une surface de plus de 60.000 hectares parmi la superficie globale réservée à cette production de 90.655 hectares, a dépassé les prévisions établies par les services locaux de ce secteur de 2 millions de quintaux», a précisé à l’APS le chef du service de l’organisation de la production et de l’appui technique, Djamel Benseradj. La production recensée dans le cadre de cette campagne, lancée depuis la mi-juin dernier, est constituée de 1,2 million de quintaux de blé dur, de 474.000 quintaux de blé tendre, de 242.000 quintaux d’orge et de 22.000 quintaux d’avoine, a détaillé le même responsable. De cette production, il a été engrangé 1,3 million de quintaux de différents types de céréales dans les quinze points de stockage de la Coopérative de céréales et des légumes secs (CCLS), d’une capacité globale de 2 millions de quintaux, a-t-il ajouté, soulignant que le rendement moyen a atteint 32 quintaux par hectare. Cette campagne, a fait remarquer la même source, a concerné une superficie globale de 90.655 hectares, dont près de 60% de cette surface à été consacrée à la production de blé dur, notamment, dans les communes de la zone sud-est de la wilaya, les localités d’Ain Abid, d’Ibn Badis et d’El Khroub, notamment. La même source a assuré que tous les moyens matériels nécessaires dont plus de 410 moissonneuses-batteuses ont été mobilisés pour garantir la réussite de cette campagne en voie d’achèvement dans de «bonnes conditions».

La wilaya de Constantine a réalisé, durant la saison agricole écoulée (2017-2018) une production qui a dépassé 3 millions de quintaux de céréales, toutes variétés confondues, ont rappelé des responsables de la DSA.