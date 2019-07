Filières agricoles : Suivi rigoureux

Le ministre de l'Agriculture, de Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a présidé, hier à Alger, une réunion de suivi et d'évaluation des mesures et dispositifs mis en place dans différentes filières, ainsi que les questions ayant trait à l'actualité.

«Plusieurs questions importantes ont été évoquées lors de cette réunion, à laquelle ont pris part les cadres centraux du ministère, notamment celles concernant la filière camélidée, la campagne moisson-battage 2018-2019, la campagne de lutte contre les feux de forêt, la tomate industrielle, la campagne de pêche au thon rouge, ainsi que le dispositif Aïd El Adha», a détaillé la même source. Concernant la filière camélidée, qui fera l'objet d'une rencontre nationale aujourd’hui à Alger, le ministre a donné des instructions pour entamer la mise en œuvre des mesures prises concernant l'approvisionnement des wilayas du grand Sud en orge, la réalisation des points d'eau et le suivi de la couverture vétérinaire du cheptel camélidé et caprin. A propos du secteur des forêts, M. Omari a suggéré l'intensification de la sensibilisation et la mise en œuvre des instructions prises lors des sorties sur le terrain concernant la priorisation des jeunes habitants à proximité des forêts dans le programme d'emploi et de recrutement.

La tomate industrielle n'est pas en reste, puisque la campagne de récolte a commencé le 7 juillet en cours et devrait atteindre son pic dans une semaine, a ajouté le communiqué. A cet effet, le ministre a instruit les cadres de son secteur d'anticiper les mesures d'intervention sur le terrain avec les acteurs de la profession, notamment en ce qui concerne les moyens mobilisés pour la livraison de la récolte par les agriculteurs vers les unités de transformation et l'anticipation sur les contraintes liées à la programmation de la récolte afin d'éviter les chaînes constatées auparavant, a-t-on souligné.