Cimenterie d’Oum El-Bouaghi : Lancement de la vente des produits

La cimenterie de Sigus (wilaya d’Oum El Bouaghi) vient de lancer la commercialisation de son ciment gris à l’échelle nationale, a indiqué hier son directeur général, Fawzi Bachiri.

La société Sigus des ciments est entrée en production au cours du premier trimestre 2019 et a commencé dernièrement la commercialisation de son produit, a indiqué son responsable à l’APS en marge des portes ouvertes sur cette cimenterie relevant du groupe public industriel des ciments d’Algérie (GICA), organisées à la maison de la Culture Nouar-Boubaker. Représentant un investissement de 51 milliards de DA concrétisé en 31 mois, cette cimenterie participe par la commercialisation de sa production à la satisfaction de la demande locale et nationale sur le ciment gris, a ajouté le même cadre.

Cette usine d’une capacité de 2,2 millions tonnes par an emploiera d’ici «la fin de l’année en cours» 450 travailleurs permanents et 2.000 autres non-permanents, selon la même source.

L’activité de cette cimenterie distante de 50 km du chef-lieu de wilaya contribuera à améliorer la cadence de réalisation des projets du bâtiment menés dans la wilaya outre la création d’emplois pour les jeunes de la région, a estimé le wali Messaoud Hadjadj qui a présidé l’ouverture des portes ouvertes sur cette cimenterie.

Des opérateurs économiques et des chefs d’entreprises ont assisté à cette manifestation et ont reçu des explications sur les caractéristiques techniques du ciment de cette usine et des modalités de commercialisation.