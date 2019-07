Assurance-crédit : « La relance économique joue un rôle prépondérant »

«Le développement de l’assurance-crédit est le résultat d’une demande émanant des banques et des organismes de crédit, qui agissent en qualité de prescripteurs, en cherchant à se couvrir contre les risques d’insolvabilité de leurs clientèles bénéficiaires de prêts», c’est ce qu’a indiqué Hadj Mahammed Ahmed, vice président chargé des dossiers stratégiques (GAM Assurances). Dans un entretien publié dans le n° 24 de la revue des assurances, il a souligné que l’évocation de ce type d’assurance implique la prise en charge par l’assurance, du risque insolvabilité du bénéficiaire de crédit auprès des banques et organismes de crédit, suite à la survenance d’évènements imprévus pouvant être garantis par les compagnies d’assurances, notamment le non remboursement des sommes prévues aux échéances du prêt accordé par suite de difficultés financières temporaires ou permanentes ou les risques de décès. S’agissant des formules de garantie les plus connues dans cette branche à l’heure actuelle dans le marché algérien, il a fait qu’elles sont celles se rapportant au risque crédit insolvabilité économique et à l’assurance temporaire (décès/IAD) individuelle ou collective à capitaux décroissants. Selon lui, le développement de l’assurance-crédit demeure intimement lié aux encours des crédits immobiliers et à la consommation consentis par les banques et des politiques macroéconomiques développées par les pouvoirs publics pour encourager la consommation des ménages et des entreprises. Hadj Mahammed Ahmed n’a pas manqué de souligner que la relance économique joue un rôle prépondérant dans le développement de ce type d’assurance, dans la mesure où les objectifs de croissance impliquent la stimulation des investissements, de la production intérieure et de la consommation des ménages en biens domestiques issus de la production nationale (immobilier, véhicules, électroménager,…). Il poursuivra : «ce contexte favorable incitera les banques à accorder davantage de crédits aux agents économiques, en demandant plus de garanties crédit insolvabilité et décès/IAD aux assureurs qui, à leur tour, feront appel aux couvertures de leurs réassureurs, compte tenu de l’exposition de ce type d’assurance aux risques couverts ». Il y a lieu de rappeler qu’en 2017, le chiffre d’affaires réalisé en assurance Décès/invalidité en garantie des crédits notamment immobiliers (prêts CNEP notamment) a été de 5 414 millions DA, soit 40% du chiffre d’affaires en assurances de personnes qui représente, à son tour, 10% du chiffre d’affaires global marché. Notons au passage que ce chiffre d’affaires est, plutôt, le résultat d’une demande générée par une obligation d’assurance dictée par les banques, que celui d’un mobile de prévoyance. En assurance-crédit insolvabilité, le chiffre d’affaires a été de 152 millions DA contre 50 millions DA seulement, en 2016, soit 1% du chiffre d’affaires réalisé en assurances de dommages. Il a été généré principalement par les opérations de vente des véhicules neufs montés en Algérie.

M. A. Z.