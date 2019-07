Fonds national d’investissement : Nécessité de réorganisation des structures

«Le Fonds national d’investissement doit inscrire, dans le cadre de son plan stratégique de modernisation arrêté par les pouvoirs publics, une stratégie marketing en mettant à la disposition des agents économiques un instrument financier moderne et efficace». C’est la conclusion à laquelle ont abouti MM. Mohamed Hamdani et Bachir Boulenouar, maîtres de conférences à l’Université Oran2, dans une analyse publiée à la Revue algérienne d’économie et gestion.

Cette démarche, expliquent-ils, s’articule autour de deux axes majeurs : Garantir une exécution fiable des opérations classiques du FNI (Financement publics, crédit interne sur ressources du trésor etc.) dans des délais normaux, et mettre à la disposition des opérateurs économiques et des promoteurs les capitaux dont ils ont besoin pour fonctionner et réaliser leurs investissements (prises de participations et prêts).

Dans cette optique, les universitaires affirment que le FNI devra «réorganiser ses structures, moderniser ses procédures, avec une meilleure qualification de son personnel». Et précisent que la ressource humaine est «l’outil stratégique du FNI qui se met à l’écoute de tous les signaux du marché, pour pouvoir préparer ses actions d’attaque regroupées dans le marketing mix en général, et la distribution aux entreprises en particulier».

Pour MM. Hamdani et Boulenouar, le FNI doit mobiliser ses efforts d’adaptation à son environnement par «l’analyse du marché et la segmentation de la clientèle, tendre vers l’objectif de cinq - zéro «0 panne, 0 délais, 0 stock, 0 erreur, 0 papier» et aussi disposer de l’ensemble des canaux de distributions, pour s’adapter à l’ensemble des besoins des clients».

D’autre part, les universitaires rappellent que le financement du développement économique suppose une stratégie nationale déclinée sous forme de plans sectoriels ayant préalablement examiné les filières ou les projets à développer.

Parmi les politiques d’accompagnement figure notamment l’accès au crédit d’investissement. Pour réaliser ses objectifs qui lui sont assignés, le FNI a mis en place un plan stratégique de modernisation qui est donc une opportunité pour examiner la problématique du développement de leurs capacités afin d’adapter leur domaine d’intervention conformément aux changements attendus par les pouvoirs publics. En fait, «elle se résume souvent à l'élaboration d'un marketing-mix dont la cible désignée est le client».

D’autre part, les universitaires soulignent que les projets soumis au FNI pour financement «doivent s’insérer dans les objectifs du Fonds et doivent dégager des avantages économiques, financiers, techniques et ne pas avoir d’impact négatif sur l’environnement». Et indiquent que «le FNI affecte 132 milliards de DA (82%) de ses ressources financières propres à l’activité de prises de participation dans des grands projets d’investissement et dans les PME du secteur privé national. Le reste des ressources financières, soit 18 milliards de DA (18%) est alloué à l’activité de prêts.

Ce montant constitue la capacité d’endettement du FNI auprès du Trésor et/ou du marché financier pour financer à des conditions avantageuses les projets d’investissement».

Fouad Irnatene