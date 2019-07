Objectifs de développement durable (ODD) : Encore un long chemin à parcourir

Le constat est contenu dans un rapport de la FAO, publié le 18 juillet ,sur le site de l’organisation qui déplore l’important décalage entre les engagements et les objectifs tracés dans le cadre de la feuille de route onusienne, notamment en ce qui concerne l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Sur la base de ce constat, le monde est bien loin de pouvoir atteindre les objectifs, qui consistent à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. Aussi, le rapport annonce des perspectives plutôt sombres. «Quatre ans après avoir lancé le Programme de développement durable à l'horizon 2030, la régression est devenue la norme vis-à-vis de l'objectif consistant à éradiquer la faim et à rendre l'agriculture et la gestion des ressources naturelles durable», selon une source de la FAO. Dans le même ordre d’idées, la directrice générale adjointe de la FAO en charge du climat et des ressources naturelles estime qu’«avoir encore un long chemin à parcourir lorsqu'il s'agit d'atteindre les piliers essentiels des ODD compromet évidemment la réalisation de l'ensemble du Programme de développement durable à l'horizon 2030 éloigne encore un peu plus l'objectif principal qui est d'assurer la paix et la prospérité pour tous». Dans le premier rapport du genre, l’instance onusienne aborde les principales tendances et données mondiales de 234 pays et territoires par rapport à 18 indicateurs et quatre ODD. Les principales conclusions mettent en avant une série d’indicateurs qui corroborent le constat de la FAO. La faim est en hausse, une grande volatilité des prix des produits alimentaires dans nombre de pays en développement, plus de la moitié des races de bétail locales menacées d'extinction, la surpêche et les disparités dans la mise en œuvre des instruments internationaux nécessaires afin d'instaurer une pêche durable ce qui suscite des inquiétudes, l'eau est soumise au stress hydrique qui affecte des pays sur chaque continent, notamment sachant que la majorité des pays à avoir enregistré des niveaux élevés de stress hydrique depuis 2000 se situent en Afrique du Nord, en Asie de l'Ouest et centrale et en Asie du Sud. Des problèmes dans l’ensemble imputables au déficit en matière d’investissements appropriés, en particulier, dans l’agriculture, et la pêche. «Nombreux sont les problèmes cités auparavant qui pourraient être de moindre gravité si le secteur agricole (y compris la pêche et la foresterie) faisait l'objet d'investissements appropriés», indique le rapport. En fait, «les dépenses publiques dans le secteur agricole ont diminué par rapport à sa contribution au Produit intérieur brut (PIB)», note le document. Selon ce dernier, pour renverser la tendance, les pays gagneraient à «promouvoir la croissance de la productivité et de renforcer la résilience», de même qu’ils devraient adopter «des mesures de stabilisation gouvernementales et en améliorant les informations relatives aux prix, ce qui permettrait aux marchés d'être plus efficaces».

L’effort devra également aller à l’amélioration de «la productivité de l'eau et les systèmes d'irrigation dans le secteur agricole». En définitif, «l'ensemble des pays doivent de manière urgente procéder à des changements en profondeur au niveau de leur gouvernance et de leur gestion des pêches».

D. Akila